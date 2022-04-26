人民网北京4月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月25日，成兰铁路全线控制性工程跃龙门隧道历时十年终于贯通，为成兰铁路全线通车奠定了坚实基础，跃龙门隧道的贯通为中国乃至世界高原山区铁路建设提供了宝贵经验。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

跃龙门隧道位于四川省绵阳市安州区高川乡和阿坝藏族羌族自治州茂县土门乡，为双洞分修隧道，全长约20公里。地震断裂带、断层破碎地带、软岩大变形……这些不良地质，在铁路隧道建设中并不少见，但同时出现就极其罕见。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

例如此前铁路建设应对大变形以“放”为主，山体变化会自然达到一个平衡点，或变化到一定程度时再干预。但高地应力软岩大变形，意味着山体挤压力更大、岩体更软，堪称是在“豆腐渣”上打隧道。

经反复研究和试验，建设单位提出“主动控制大变形”的理念，通过非爆开挖、超前探测地质等方式，提前加固岩体，与变形“抢时间”，有效控制住了变形。此后，“高地应力软岩大变形两台阶带仰拱（短台阶）快速封闭成环施工法”也被全面推广到全国铁路建设中，成为针对大变形5种工法之一。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

据悉，在跃龙门隧道建设初期，建设单位组织开展科学化的管控技术和动态管理研究，并在工程过程中逐步完善优化、集成创新，使跃龙门隧道的工程进展可控有效。

跃龙门隧道是成兰铁路全线长度超过20公里的3个隧道之一，双洞加辅助施工通道总里程达71公里。建设高峰期，建设单位同时布设了20多个工作面，每天200多台施工车辆进出洞。

为了确保安全、提高工效，智能物流组织应运而生，洞内智能交通指挥系统通过红外感应定位器建立绿波带，让关键车辆通行能一路绿灯。

成兰铁路全线建成通车后，将结束川西北地区没有铁路的历史，与既有宝成铁路及兰渝铁路、西成高铁共同构建连通我国西北与西南及华南沿海的干线铁路通道，对统筹区域经济社会协调发展、实现民族地区团结进步具有重要意义。

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