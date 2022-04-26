人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

历时十年！成兰铁路跃龙门隧道终于贯通

2022年04月26日16:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月25日，成兰铁路全线控制性工程跃龙门隧道历时十年终于贯通，为成兰铁路全线通车奠定了坚实基础，跃龙门隧道的贯通为中国乃至世界高原山区铁路建设提供了宝贵经验。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

跃龙门隧道位于四川省绵阳市安州区高川乡和阿坝藏族羌族自治州茂县土门乡，为双洞分修隧道，全长约20公里。地震断裂带、断层破碎地带、软岩大变形……这些不良地质，在铁路隧道建设中并不少见，但同时出现就极其罕见。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

例如此前铁路建设应对大变形以“放”为主，山体变化会自然达到一个平衡点，或变化到一定程度时再干预。但高地应力软岩大变形，意味着山体挤压力更大、岩体更软，堪称是在“豆腐渣”上打隧道。

经反复研究和试验，建设单位提出“主动控制大变形”的理念，通过非爆开挖、超前探测地质等方式，提前加固岩体，与变形“抢时间”，有效控制住了变形。此后，“高地应力软岩大变形两台阶带仰拱（短台阶）快速封闭成环施工法”也被全面推广到全国铁路建设中，成为针对大变形5种工法之一。

跃龙门隧道。中国铁路成都局供图

据悉，在跃龙门隧道建设初期，建设单位组织开展科学化的管控技术和动态管理研究，并在工程过程中逐步完善优化、集成创新，使跃龙门隧道的工程进展可控有效。

跃龙门隧道是成兰铁路全线长度超过20公里的3个隧道之一，双洞加辅助施工通道总里程达71公里。建设高峰期，建设单位同时布设了20多个工作面，每天200多台施工车辆进出洞。

为了确保安全、提高工效，智能物流组织应运而生，洞内智能交通指挥系统通过红外感应定位器建立绿波带，让关键车辆通行能一路绿灯。

成兰铁路全线建成通车后，将结束川西北地区没有铁路的历史，与既有宝成铁路及兰渝铁路、西成高铁共同构建连通我国西北与西南及华南沿海的干线铁路通道，对统筹区域经济社会协调发展、实现民族地区团结进步具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
历时十年！成兰铁路跃龙门隧道终于贯通
　　人民网北京4月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月25日，成兰铁路全线控制性工程跃龙门隧道历时十年终于贯通，为成兰铁路全线通车奠定了坚实基础，跃龙门隧道的贯通为中国乃至世界高原山区铁路建设提供了宝贵经验。 跃龙门隧道。…
“十四五”期间广告产业如何发展？市场监管总局划重点
　　人民网北京4月26日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局印发《“十四五”广告产业发展规划》（以下简称《规划》），系统谋划“十四五”时期推动广告产业高质量发展相关工作。 为推动广告产业高质量发展，《规划》从把牢政治方向维护正确导向、优化政策供给激发产业活力、鼓励创新驱动促进产业升级等方面部署了10大重点任务，并设置了公益广告振兴行动、广告领域“放管服”改革、广告产业高质量发展引领工程、广告产业服务能力提升行动、广告法律法规体系的健全完善、广告监管能力提升行动、广告领域人才培养行动7个专项行动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部