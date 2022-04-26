“十四五”期间广告产业如何发展？市场监管总局划重点
人民网北京4月26日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局印发《“十四五”广告产业发展规划》（以下简称《规划》），系统谋划“十四五”时期推动广告产业高质量发展相关工作。
为推动广告产业高质量发展，《规划》从把牢政治方向维护正确导向、优化政策供给激发产业活力、鼓励创新驱动促进产业升级等方面部署了10大重点任务，并设置了公益广告振兴行动、广告领域“放管服”改革、广告产业高质量发展引领工程、广告产业服务能力提升行动、广告法律法规体系的健全完善、广告监管能力提升行动、广告领域人才培养行动7个专项行动。
广告产业是经济发展的助推器，也是社会文明的重要载体。“十三五”时期，我国广告产业在服务国家创新发展、促进消费和扩大内需、推动社会主义精神文明建设中进一步发挥作用、彰显价值。
《规划》明确了“十四五”时期广告产业发展坚持正确导向、坚持服务大局、坚持新发展理念、坚持规范发展、坚持更好满足美好生活需要等基本原则，提出了广告产业向专业化和价值链高端延伸、产业发展环境进一步优化、发展质量效益明显提升、产业创新能力和服务能力不断提高、广告法制体系进一步完善、广告作品质量进一步提升、广告市场秩序持续向好等发展目标。
市场监管总局广告监管司主要负责人表示，《规划》确定了“十四五”时期我国广告产业的发展目标：广告产业向专业化和价值链高端延伸，促进消费、提升商品和服务附加值、传播社会文明、吸纳就业的作用进一步凸显。产业发展环境进一步优化，发展质量效益明显提升，规模增速适应经济社会发展需求，产业结构更加科学合理，各类市场主体活力进一步激发。产业创新能力和服务能力不断提高，产业资源配置更趋合理，有利于服务区域经济社会协调发展的广告产业发展体系逐渐完善。广告法制体系进一步完善，广告监管智慧化水平有效提升，广告市场秩序持续向好。广告作品质量进一步提升，彰显文化自信和社会主义核心价值观的广告主流文化全面建立，广告产业对于提高国家文化软实力的支撑作用进一步增强。
《规划》强调，要通过加强组织领导、健全保障体系、强化评估考核来加强组织实施。
下一步如何推动《规划》落实？该负责人表示，主要是以下三方面：
一是加强《规划》解读、宣传。通过召开座谈会、组织培训、刊发解读文章、组织研讨等多种方式，向各级市场监管部门、相关部门、行业协会、相关领域专家学者、广告产业市场主体等广泛宣传、介绍《规划》，引导各方同向发力，积极推动广告产业高质量发展。各地市场监管部门可以结合本地资源禀赋和发展特征，制定区域广告产业发展规划，完善相关配套政策。
二是积极争取各级党委、政府支持，加强与相关部门沟通协调。加强与宣传、发展改革、科技、工业和信息化、财政、商务、文化和旅游、税务、统计等有关部门的沟通协调，积极推动相关工作深度合作。指导各级市场监管部门主动向当地党委、政府报告《规划》要求和实施进展，积极争取各相关单位工作支持。
三是大力做好重点工作推进。围绕《规划》明确的重点任务、重大行动，确定时间表、路线图，确保重点工作顺利实施、主要目标顺利实现。组织开展规划实施情况阶段性总结或评估工作，及时了解《规划》实施进展。
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