原标题：中国银联：聚力四方共抗疫情 多措并举服务社会

近期，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，指出围绕保市场主体加大企业纾困力度，推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。中国银联在人民银行的指导下，切实履行国有企业社会责任，联合商业银行等产业各方共同筑牢抗疫防线，保障支付系统平稳运行，全力支援民生、助企纾困。

坚决落实国家减费让利、服务实体经济的号召。中国银联携手商业银行在2021年9月30日启动了为期三年的银行卡刷卡手续费优惠和小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费减免措施，并将坚定不移地继续实施下去。

主动让利，扶助商户，扶助小微企业。近期，中国银联携手农业银行、邮储银行、交通银行等商业银行，主动开展第二个年度的“红火计划”，面向商户实行500元以内银联二维码交易手续费全免、500元以上银联二维码交易手续费给予一定折扣的扶助计划，覆盖餐饮、超市便利、百货商场、农贸市场、交通出行、旅游景点及周边等零售消费类商户，帮助商户特别是中小微商户纾困解难，促进经济恢复发展。

发挥科技力量，助力各地政府民生普惠举措。今年以来，中国银联积极配合支持各地政府实施了上百个政府消费券发放项目，充分发挥银联云闪付APP和银联商户受理网络的科技力量，将各地政府的民生普惠举措高效、直达传递至老百姓和商业企业。

惠民便民举措连发，展现企业温度。上海疫情以来，银联云闪付APP上线抗疫专区，开展线上购买防疫生活物资的专项惠民活动。此外，银联将于近期在全国范围内启动“五一回馈季”营销活动，聚焦超市、餐饮、百货、电商等老百姓日常生活密切相关领域，以优惠让利回馈广大消费者。

面对疫情防控的新态势，银联云闪付APP为广大用户提供零手续费的信用卡还款和实时跨行转账服务，并联合各家银行开展线上申卡服务，切实便利百姓生活。用户还可通过云闪付APP一键查询个人名下银行卡、快速缴纳电费、燃气费、有线电视费等。通过提供一站式、数字化、居家式服务，为老百姓疫情期间的生活提供便利。

做好服务运营保障，疫情防控和企业责任两不误。上海疫情以来，中国银联在严格遵照防疫要求的前提下，保障支付清算系统稳定运行，为商业银行、支付机构等产业各方提供安全、稳定的转接清算服务，为广大银联用户提供7×24小时不间断的优质客户服务，全力保障人民群众支付服务畅通。在坚持“最小化办公”原则的前提下，组织应急保障值班人员7×24小时坚守岗位，建立涵盖系统运维、业务运营、资金结算、技术开发、客户服务等环节的快速服务响应处理机制。

(责编：李源、曹淼)