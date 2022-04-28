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助推全球化发展 中环股份拟更名为TCL中环

2022年04月28日08:22 | 来源：新华网
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原标题：加强品牌协同效应，助推全球化发展 中环股份拟更名为TCL中环

　　4月26日，天津中环半导体股份有限公司发布公告，拟更名为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL中环”）。证券简称也将由“中环股份”更名为“TCL中环”，公司证券代码“002129”保持不变。根据公告，此举将更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展及品牌定位。

　　据了解，今年3月底，中环股份控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）已更名为TCL科技集团（天津）有限公司，并完成工商变更。原中环集团成立于1998年，前身为1959年设立的天津市电机工业局，是一家聚焦电子信息产业的大型国有企业集团，2020年7月15日中环集团完成国企混改摘牌，引入战略投资者TCL科技集团股份有限公司（以下称“TCL科技”），TCL科技成为了中环集团全资股东。

　　加强品牌协同效应

　　混改完成首年，中环集团及下属企业快速平稳的完成体制转变、加速发展，2021年实现营业收入421.1亿元，同比增长109.8%；净利润44亿元，同比增长310.7%；实现业绩快速增长和产业扩张。

　　收购中环集团后，TCL科技集团为实现统一管理，促进TCL品牌一致性，加速产业协同，从而进一步夯实TCL立足天津发展的整体北方布局，将中环集团更名为TCL科技集团（天津）有限公司，其将充分发挥TCL北方总部职能，加快融入京津冀协同发展，围绕主业加大本地实业投资。

　　TCL中环作为TCL科技下属上市公司，是单晶硅片出货商、高效N型光伏单晶硅片制造商和出货商，市占率稳居行业领先地位，始终立足于全国乃至全球化发展，重点布局半导体及新能源产业，产业布局天津、内蒙古、江苏、宁夏等地，现已形成了半导体材料、新能源光伏材料及组件等多产业板块协同发展的产业生态。

　　根据2021年度报告，2021年TCL中环实现营业收入411.05亿元，较上年同期增长115.7%；净利润44.35亿元，较上年同期增长200.58%，经营规模与效益持续增长。

　　TCL中环在公告中称，为进一步加强与集团品牌关联性，TCL中环对品牌进行了更新升级，借助TCL母品牌影响力支持TCL中环全球化业务发展，通过产业发展与应用场景拓展，不断提升综合竞争力。

　　持续加大新能源光伏投资力度

　　混改后，TCL科技持续加大在新能源光伏领域投资力度。近日，TCL中环在内蒙古中环产业城围绕高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目等计划总投资约 206 亿元。这是TCL中环混改后的第二个重大投资项目。

　　在此之前，2021年2月1日，TCL中环宣布在宁夏投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目，宁夏中环定位成为全球领先、单体最大的光伏硅单晶智慧工厂、绿色工厂。项目共分四个模块建设，目前一模块已经全面投产，并于今年1月17日成功完成首颗G12单晶下线。

(责编：李源、曹淼)

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