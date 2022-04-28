陆成宽

4月26日—27日，由中国科学院发起，南非科学院、巴西科学院、俄罗斯科学院、印度国家科学院共同参与主办的金砖国家可持续发展大数据论坛，以线上和线下相结合的方式在北京召开。

论坛为金砖国家科学家、工程师、政策制定者和相关国际组织代表提供一个分享知识、技术和经验的有益平台，是金砖国家科技界加强可持续发展领域交流与合作、落实联合国2030年可持续发展议程的重要举措。

中国科学院副院长张亚平主持开幕式并宣读了中国科学院院长侯建国的致辞。侯建国在致辞中表示，希望五国科学院携手，共同打造应对当下全球风险挑战的科技“工具箱”，共同积累数字化发展的“宝藏”，共同搭建金砖国家交往交流的“桥梁”，共同描绘人类命运共同体的“蓝图”。

南非、巴西、俄罗斯、印度四国科学院领导在致辞中均对论坛的召开予以赞赏，并倡议在可持续发展大数据领域合作开展科学研究，加强可持续发展目标的监测和评估，充分利用科技创新和大数据技术，携手推进联合国2030年可持续发展议程。

多个数据产品发布 助力实现可持续发展目标

开幕式上，可持续发展大数据国际研究中心发布了可持续发展科学卫星1号（SDGSAT-1）金砖国家数据、2000—2020年全球30米不透水面空间分布、2000—2020年金砖国家30万以上人口城市主建成区空间分布、2020年全球30米森林覆盖空间分布等“金砖国家可持续发展数据产品”。

可持续发展大数据国际研究中心主任、中国科学院院士郭华东表示，这些产品围绕金砖国家实现可持续发展目标的应用需求，利用地球大数据理论、处理与分析技术进行研发，提供了金砖国家人类活动痕迹、城镇发展和森林覆盖等可持续发展目标的监测与评估信息，为金砖国家开展可持续发展目标科学研究提供支撑。

比如，2000—2020年金砖国家30万以上人口主要城市主建成区空间分布产品显示，金砖国家30万以上人口城市的主建成区总面积从2000年的43435平方公里上升到2020年的110455平方公里。

此外，在2000—2020年的不同阶段，金砖国家主要城市土地消耗率高于人口增长率，两者之比从2000—2005年的2.27减少到2015—2020年的2.07，城市主建成区的扩张速度总体上有所减缓，土地利用效率有所提升，但人口和土地城镇化协调发展的挑战仍然存在。

在郭华东看来，该数据集可为联合国可持续发展目标（SDGs）指标监测提供可靠的数据支撑，对城市功能区布局优化以及城市增长边界管控具有重要的意义。

应对新挑战 需要进一步加强国际合作

“当前，由于极度缺乏数字基础设施，受疫情影响，低收入国家和地区SDGs基本数据的收集和分析能力显著降低，SDGs实现进程受阻。实现更具韧性的发展，面临新的挑战和机遇。”郭华东指出。

郭华东表示，各国政府、国际计划和组织等在推动科技创新促进SDGs实现中发挥了不同作用，但亟待各利益攸关方携手，制定一个系统的科技创新促进SDGs实现路线图，以统筹协调全球科技资源，支撑SDGs实现。

郭华东建议，进一步加强国际合作，通过科技创新和大数据为实现可持续发展目标提供科学支撑。

我国科技界在利用地球大数据服务可持续发展方面已开展了全面实践。郭华东认为，为深入研究实现SDGs面临的一系列重大科学问题，我国还需要提升SDGs数据服务能力：加强SDGs指标监测与评估科学研究；研发SDGs科学系列卫星；建设科技创新促进可持续发展智库；面向发展中国家开展教育和培训。

比如，在SDGs指标监测与评估科学研究方面，要结合深度学习、人工智能、区块链、空间信息等前沿技术，研究SDGs指标监测的新方法和新模型，实现SDGs指标动态、快速监测；研究SDGs指标实现预测模型，为未来SDGs实现评估提供治理仿真指导。

(责编：王震、陈键)