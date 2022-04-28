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我国开启碳-14同位素自主化生产

2022年04月28日08:54 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者代小佩）全球首批商用堆碳-14辐照生产靶件在中核集团秦山核电三厂2号重水堆机组入堆，标志着我国开启商用堆生产碳-14同位素，并预计将在2024年开始向市场供货。这是中核集团携手各方在医用同位素生产方面取得的重大突破，将解决国内碳-14同位素供给问题，为打造核技术应用产业示范基地、建立稳定自主的医用同位素供应保障体系，带动同位素应用产业链发展。

　　国家原子能机构副司长高洪滨表示，碳-14靶件入堆辐照，标志着碳-14的生产将开启自主化的道路。近年来，中核集团积极推动核技术发展，特别是在《医用同位素中长期发展规划》发布后，充分发挥自身科研创新、人才队伍、成果转化、产业发展等优势，对医用同位素产业进行了合理布局，核技术应用产业进程取得显著成效。

(责编：王震、陈键)

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