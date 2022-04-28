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数字监管赋能“未来工厂”供应链提质增效

孙 瑜 朱 轶
2022年04月28日08:58 | 来源：科技日报
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　　近日，经过系统自动申报、工业机器人自动取货，一批价值90万元的“非多元件集成电路”物料，从大华“未来工厂”保税仓完成出库。不到15分钟，该批物料就被送到企业智慧安防产品的生产线上。在几十公里外，杭州海关关员通过保税智慧监管驾驶舱平台，对该批物料的出库全流程进行实时监管。

　　大华“未来工厂”是浙江省首批12家“未来工厂”之一，受海外疫情等因素影响，企业对优化进口供应链的需求十分迫切。

　　杭州海关以大华为试点，推动其在厂内建设数字化、智能化保税仓库以及配套的“供应链管理平台”，引导企业通过保税物流模式逐步建立和恢复供应链渠道，并实现报关自动化、智能化，有效解决“未来工厂”对供应链提质增效的需求。

　　“之前，我们的进口生产物料都是放在工厂附近的公用型保税仓库，从物料申报出库再运到生产线上，需要一两天时间。现在我们自己有保税仓，还进行了全流程数字化设计，整个作业流程实现了自动化和无人化，只需要十几分钟就能完成。”大华股份副总裁朱建堂说，“这不仅大幅提升物料流转效率，也有助更合理安排物料储备，保障生产有序推进。”

　　在指导企业建设保税仓的同时，杭州海关根据大华自身数字化建设较为成熟的特点，指导企业将其原先分散的供应链各系统进行集成整合，打造统一的“供应链管理平台”。通过这一平台，企业可以直接将采购数据生成为报关数据，并通过“中国国际贸易单一窗口”完成报关单自动申报，实现报关自动化、智能化。“目前，保税仓模式入出库物料都已经基本实现自动化申报，既减少了人工工作量，也降低了报关差错，一年下来能节约600多万元。”朱建堂说。

　　日前，杭州海关出台2022年推进跨境贸易便利化专项行动措施23条重点措施，“海关数字监管赋能未来工厂”改革就是举措之一。针对浙江省块状经济发达、高端制造业集中、高资信企业较多的特点，杭州海关以制造类企业“未来工厂”为试点样本，打造智能申报通道，帮助企业实现报关自动化、智能化，有效降低报关成本。在此基础上，进一步探索保税数字化监管创新，助力高端制造业创新发展，进一步激发高质量发展活力。

(责编：王震、陈键)

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