人民网北京4月29日电 （记者孙博洋）近日，人民网财经研究院举办了“新消费视野下的短视频直播发展”闭门研讨会，国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微在会议上表示，中国消费市场正呈现出长期向好、向新、向细分方向转变的发展趋势。

王微认为，中国的消费群体在不断地分化，多层次化、多样化的需求也在不断展现。随着城市化的推进，消费市场在地理层面也在经历着一场重塑。从这些变化来看，中国消费市场的发展趋势是向好、向新、向细分的方向加快转变。

在今年的政府工作报告中，提出要促进数字经济发展。数字经济也引起广泛关注，数字经济之于消费又有哪些具体意义呢？对此，王微认为，包括互联网社交平台、电商等在内的与消费领域对接的数字经济平台，在消费创新过程中激发和释放了消费。同时也促进形成了供求匹配、高水平动态平衡的新机制。

王微表示，随着消费互联网的发展和大数据的应用，供需匹配机制不断完善，消费互联网和产业互联网的对接初步形成了一个从生产、流通到消费的全过程循环的数字化平台，数字经济成为畅通国内经济循环的重要通道。

对于直播和短视频平台进入电商领域，王微认为，这是消费互联网平台的一个创新和升级，包括互联网内容平台、社交平台向消费平台的转变，都显现了在数字经济时代消费互联网平台的存在形式也在不断升级和拓展。

王微认为，以直播和短视频为代表的的新型电商在内容方面更加生动直观，传播上更有效率，更加适合消费者在消费过程中更直观的体验需要。在内容传播的过程中，也能够挖掘和激发消费者的潜在消费需求。

王微表示，包括传统电商和新型电商，在培育中国本土消费品牌和赋能小微企业以及帮助传统企业数字化转型方面起到了重要作用，也更加有效率。

王微认为，过去在线下更多消费者追求的是国外大品牌，而随着互联网电商的发展，越来越多国内中小企业上线、上平台，通过直播、短视频等多种形式展现品牌，越来越多的中国品牌在互联网上成长起来，形成了“新国潮”，这也带动了一批老品牌、中华老字号发展。

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