陈端：寻找需求和供给新平衡 以创新引领经济发展新引擎
2022年04月29日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （焦磊）近日，人民网财经研究院举办了“新消费视野下的短视频直播发展”闭门研讨会，中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在研讨会上表示，新技术带来的新场景促发新需求，加之新的商业模式和新的产业生态不断完善，会形成新锚点上的再平衡。在现有的格局之下，要寻找有效的创新从国家层面传导到企业和个体层面，实现新的更好的协同发展、融通发展。
产业升级和消费升级是打造发展新格局的重要基础。陈端表示，以场景为驱动的新型消费改变了过去以产品为本、以功能为主体的单一消费，可能成为未来的主流趋势。
她认为，应立足于新技术，在总消费体量不变或增长有限的情况下，通过精准的匹配实现产销方面更好的协同创新、协同发展。例如，当前消费呈现了代际分层局面，新生代消费人群的消费意愿、消费偏好不断创新，这些必然倒过来会影响产品供给侧的创新。
“十四五”数字经济发展规划中提出，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。
陈端认为，短视频、直播要从过去的营销端的工具型的抓手，到未来可能更好地进入到垂类领域和传统产业的生产层面、流程层面去，从供给侧层面去参与传统产业的升级再造。
她举例说明，一些短视频或者是直播电商的模式，可以把一些城市年轻人的价值创造、活力、创意、创新的能力下沉到乡村，助力乡村振兴。这为打破简单的梯度辐射产业升级的范式，提供一种新的思路，能够在要素资源重新整合和再配置层面，把技术优势、平台优势和商业模式的创新有机整合起来。
(责编：郭思邈、高雷)
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