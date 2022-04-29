人民网北京4月29日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为推动理财公司依法合规经营和持续稳健运行，按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责，银保监会制定了《理财公司内部控制管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），自4月29日起公开征求意见。

《征求意见稿》是理财行业迈向高质量发展的重要制度保障。发布实施《征求意见稿》有利于统一同类资管业务监管标准，增强理财公司法治观念和合规意识，促进构建与自身业务规模、特点和风险状况相适应的内控合规管理体系，推动理财行业形成良好发展生态。

银保监会有关部门负责人表示，《征求意见稿》要求理财公司对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的内控制度体系，并至少每年进行一次全面评估。一是强化产品设计和存续期管理。要求理财产品发行前严格履行内部审批程序，持续跟踪每只产品风险监测指标变化情况，开展压力测试并及时采取有效措施。二是完善投资和交易制度流程。要求按照最小权限原则合理划分投资权限，建立投资授权持续评价和反馈机制。明确不同类型资产投资审核标准、决策流程、风控措施和投后管理要求。健全交易全流程管理制度，有效识别和控制相关风险。三是加强重要岗位关键人员管理。实施岗位责任制度和不相容岗位分离措施，强调开展投资交易应当使用统一配置的通讯工具并进行监测留痕。四是强化与母行风险隔离。要求理财公司对每笔投资进行独立审批和投资决策，全面准确识别关联方，建立健全关联交易内部评估和审批机制。

《征求意见稿》在同类业务规则一致性上主要有哪些规定？上述负责人介绍，《征求意见稿》充分对标国内外资管行业良好监管实践，结合理财公司特点细化了相关要求。一是设立首席合规官。负责监督检查内部控制建设和执行情况，并可以直接向董事会和监管部门报告，更好发挥其监督制衡作用。二是建立人员信息登记和公示制度。实行证券投资全员登记制度，明确投资人员、交易人员名单，及时公示投资人员任职信息。三是加强交易监测、预警和反馈。实行公平交易、异常交易制度，前瞻性识别和防范风险。实行集中交易和交易记录制度，确保投资和交易相分离，以及交易信息可回溯、可检查。四是强化信息隔离。建立信息隔离和投资者信息使用管理制度，严禁违规查询和泄露信息。

“《征求意见稿》与资管新规、理财新规、理财公司办法等制度规则，共同构成理财公司内控管理的基本遵循。上述制度规则已有规定的，如销售管理、内外部审计等内容，《征求意见稿》与之充分衔接。对于目前仍通过内设部门开展理财业务的银行，其内控管理主要遵循《商业银行内部控制指引》；该指引未予明确的，参照《征求意见稿》执行。”银保监会有关部门负责人说。

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