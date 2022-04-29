消费作为经济增长最重要的引擎之一，其价值日益凸显。而购物中心作为城市发展的服务设施，正以持续不断的新潮营销打法，推动国内消费升级。据了解，4月16日至22日，大悦城控股开启第二届品牌周，以“生活总有新意”为主题，5大业态、100+项目联动，推出大悦嗨新节、大悦上新季、大悦畅游节、大悦回馈季、大悦产品日、公益艺术节等系列活动，多维度演绎“生活新意”。

作为“大悦品牌周”的重要模块，本届“大悦嗨新节” 全国多项目联动，以“运动当‘潮’，‘新’花怒放”为活动主题，以新内容、新体验、新场景，调动客群热情，推动2022年度城市经济繁荣发展。活动通过整合头部资源，实现六大生活场景权益全覆盖；全国开启千万补贴、打造首届潮牌运动品类日，为消费者提供优质购物体验；发起嗨新直播、线上云购等线上体验玩法，满足消费者需求，撬动消费激情。

与此同时，大悦城控股住宅板块也同步推出大悦上新季“美好上新，fun肆嗨购”：全国100+项目参与其中；与商业板块大悦嗨新节“双节”联动，推出专属福利，助力全国各地的购房者们春日安新居。大悦品牌周期间，大悦城控股联合清华大学建筑学院多位“大咖”一起“智”造新意：节能技术体系研究、客户导向的居住精细化设计、居住区健康照明等多方面的亮点将以大悦产品日为起点正式亮相。

(责编：曹淼、李源)