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国家开发银行：一季度1973亿元贷款支持绿色发展

2022年04月29日17:21 | 来源：人民网
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据国家开发银行网站消息，今年以来，国家开发银行积极践行绿色发展理念，持续加大对清洁能源、绿色城乡建设、绿色交通建设、工业领域节能环保改造、山水林田湖草沙一体化保护和修复、环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度，今年一季度发放绿色贷款1973亿元，为助力美丽中国建设作出积极贡献。

加强垃圾、污水处理设施建设，以基础设施现代化促进农业农村现代化。国家开发银行贯彻落实党中央、国务院决策部署，以推进县（区）域垃圾、污水处理基础设施补短板为切入点和重要抓手，深入实施“百县千亿”专项金融服务，一季度新增授信190亿元，发放贷款161亿元，助力补齐环境基础设施短板。在福建安溪县，部分村庄垃圾污水处理设施滞后，存在“苍蝇蚊虫滋生、气味大”等问题，长期困扰当地百姓。近日，国家开发银行支持的安溪县农村生活污水治理项目（一期）逐步实施，建成后可惠及全县275个村庄41万农村人口，“青山绿水乡，竹里喜还堂”的美好景象将逐步成为现实。

推进碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。开发银行制定支持“双碳”行动方案，积极申领人民银行碳减排支持工具，用好煤炭清洁高效利用专项再贷款，创新绿色金融产品，持续加大支持力度。今年一季度，开发银行向能源领域发放贷款1090亿元，重点支持核电、风电、光伏发电等清洁能源发展，以及煤炭等传统能源清洁低碳转型；发行150亿元“低碳交通运输体系”及120亿元“清洁能源及装备制造”专项绿色金融债券，募集资金将主要用于支持绿色产业项目，促进传统交通运输体系减碳降碳，助力清洁能源装备制造行业开展新材料、新技术、新装备攻关，推动实现“双碳”目标。

下一步，开发银行将加快绿色信贷投放，用好货币政策工具，进一步丰富绿色金融产品，加大对生态环境保护修复、环境基础设施建设、清洁低碳安全高效能源体系建设等重点领域的金融支持，促进生态环境质量持续好转，助力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

(责编：李源、曹淼)

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