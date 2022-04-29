4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行）公布了2022年一季度报告。数据显示，截至3月末，邮储银行资产总额和管理个人客户资产（AUM）双双突破13万亿元；全力助企纾困，主动靠前服务实体经济，普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元；加大“三农”支持力度，全力服务乡村振兴，涉农贷款余额1.68万亿元。

数据显示，一季度，邮储银行发放客户贷款净增3,546.74亿元，同比多增821.84亿元，其中实体贷款新增占比达98.56%。

加大小微企业纾困帮扶力度。邮储银行相关负责人介绍，对于受疫情影响暂时出现困难的小微企业，该行采取无还本续贷、贷款展期等纾困措施，帮助小微企业稳发展、渡难关；另外，该行加快推动小微金融数字化转型，依托数字化产品提升小微金融服务覆盖度。截至3月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元。与此同时，该行做好“专精特新”及科创企业金融服务，与科学技术部火炬高技术产业开发中心签署战略合作协议，“专精特新”及科创企业贷款客户数超过1.9万户。

稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。邮储银行加大“三农”支持力度，持续开展农村信用体系建设，加快小额贷款发展，做好春耕备耕信贷支持，助力全面推进乡村振兴。截至3月末，该行小额贷款突破1万亿元，涉农贷款余额1.68万亿元；评定信用村23.28万个，评定信用户389.78万户。

为切实加强新市民客户金融服务，制定新市民金融服务方案，该行推出专属借记卡“U+卡”，叠加多项资费减免和优惠，加大信贷支撑力度，不断提升新市民金融服务体验。

此外，邮储银行加大对交通基础设施、清洁能源、生态环保等重点领域的信贷投放，支持实体经济发展。数据显示，截至3月末，该行公司贷款2.46万亿元，较上年末增长9.32%。

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