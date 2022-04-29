人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

邮储银行：截至3月末涉农贷款余额1.68万亿元

2022年04月29日18:14 | 来源：人民网
小字号

4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行）公布了2022年一季度报告。数据显示，截至3月末，邮储银行资产总额和管理个人客户资产（AUM）双双突破13万亿元；全力助企纾困，主动靠前服务实体经济，普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元；加大“三农”支持力度，全力服务乡村振兴，涉农贷款余额1.68万亿元。

数据显示，一季度，邮储银行发放客户贷款净增3,546.74亿元，同比多增821.84亿元，其中实体贷款新增占比达98.56%。

加大小微企业纾困帮扶力度。邮储银行相关负责人介绍，对于受疫情影响暂时出现困难的小微企业，该行采取无还本续贷、贷款展期等纾困措施，帮助小微企业稳发展、渡难关；另外，该行加快推动小微金融数字化转型，依托数字化产品提升小微金融服务覆盖度。截至3月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元。与此同时，该行做好“专精特新”及科创企业金融服务，与科学技术部火炬高技术产业开发中心签署战略合作协议，“专精特新”及科创企业贷款客户数超过1.9万户。

稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。邮储银行加大“三农”支持力度，持续开展农村信用体系建设，加快小额贷款发展，做好春耕备耕信贷支持，助力全面推进乡村振兴。截至3月末，该行小额贷款突破1万亿元，涉农贷款余额1.68万亿元；评定信用村23.28万个，评定信用户389.78万户。

为切实加强新市民客户金融服务，制定新市民金融服务方案，该行推出专属借记卡“U+卡”，叠加多项资费减免和优惠，加大信贷支撑力度，不断提升新市民金融服务体验。

此外，邮储银行加大对交通基础设施、清洁能源、生态环保等重点领域的信贷投放，支持实体经济发展。数据显示，截至3月末，该行公司贷款2.46万亿元，较上年末增长9.32%。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门开展普惠养老专项再贷款试点 额度400亿元利率1.75%
　　人民网北京4月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、发展改革委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限1年，可展期两次，按照金融机构发放符合要求的贷款本金等额提供资金支持。…
人民银行开展50亿元央行票据互换（CBS）操作 费率0.10%
　　人民网北京4月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，人民银行于今日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。 据介绍，本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部