人民网北京4月29日电（记者车柯蒙）大规模增值税留抵退税政策实施以来，各地税务机关会同公安、人民银行等部门重点聚焦团伙虚开发票等涉税违法行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，对利用虚开发票虚增进项等手段骗取留抵退税违法行为“露头就打”，成功破获了一批团伙案件，严厉惩治了一批违法犯罪分子。近日，国家税务总局公布2起典型案件。

一是广西查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。柳州市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，联合公安、人民银行等部门依法查处了虚开团伙控制的广西运航物流有限公司等企业骗取增值税留抵退税案件。经查，广西运航物流有限公司通过取得虚开发票，虚增进项税额，骗取留抵退税1.64万元，同时对外虚开增值税专用发票7600余万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处3倍罚款；并将企业虚开发票线索推送受票企业主管税务机关开展风险应对，已追回5户留抵退税款82.42万元，阻断10户未退税款78.36万元。公安机关已对该虚开团伙8名犯罪嫌疑人采取强制措施，并缴获一批犯罪工具。

二是大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。大连市税务稽查部门根据税收大数据发现的线索，联合公安机关依法查处一虚开团伙控制3家企业骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制的3户企业，在没有真实货物交易的情况下，接受虚开的增值税专用发票，形成留抵税额109.12万元；同时对外虚开增值税专用发票价税合计1.16亿元。税务稽查部门通过查处，成功阻断该团伙控制企业利用虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的违法行为。目前，税务机关正对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已依法对该犯罪团伙进行打击，抓获犯罪嫌疑人22名。

记者从国家税务总局了解到，下一步，税务机关将会同公安等部门，深入贯彻落实常态化打击虚开骗税违法犯罪工作部署，持续加大打击力度，严肃查处骗取留抵退税等税收违法行为，特别是运用税收大数据精准发现、重拳打击团伙式造假虚开发票骗取留抵退税，为留抵退税政策落准落稳保驾护航。

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