人民网北京4月29日电 （记者许维娜）实现碳达峰碳中和，是我国贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。今年的政府工作报告提出，“有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案”。

作为经济社会发展的重要参与者，如何兼顾经济发展与环境保护成为企业不可回避的挑战。值得关注的是，实现“双碳”目标、践行“双碳”责任、发布“双碳”报告，以技术创新促进减碳减排，正在成为中国高科技企业的自觉行动。

有专家表示，推进碳中和目标的实现是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，其正在重构中国经济的增长模式。具体到制造领域，通过数字化、智能化转型来提质增效，通过技术创新构建低碳、乃至零碳的制造体系将是必由之路。

迎接碳中和挑战则需要全产业链的充分协同。有关业内人士指出，科技制造企业可以通过数字化、智能化打造绿色制造、绿色供应链体系，引导和带动整个产业链上下游来实现零碳转型。

近两年来，众多企业纷纷积极投入碳中和行动，围绕绿色发展，探索减碳新模式。除了头部企业在积极行动，一些细分行业的科技企业也提出了自身运营范围的碳中和目标，并开始推进价值链的碳中和。

以科技制造企业雾芯科技为例，近日，其宣布启动减塑、减少废弃物、推进空弹回收计划、建立绿色供应链伙伴机制、减少产品碳足迹，推出零碳产品、打造零碳工厂样板、打造绿色门店、倡导员工低碳办公与出行8方面减碳举措。

实际上，全国重点行业、重点企业都在积极探索，有望形成一批可复制、可推广的有效模式，以实现全国层面的‘双碳’目标。”

对此，有专家建议：“‘双碳’战略是我国绿色高质量发展的必然选择，也是我国实现自主发展的战略选择。企业应当抓住机遇，通过国家和国际的规则，积极参加碳市场交易，并在此过程中着力提高技术能力，从整体上减少碳排放，为其未来成长提供新的蓝海。”

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