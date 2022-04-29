人民网北京4月29日电 （记者许维娜）“北京公布这样的好消息，真是一场及时雨！现在减免房租佣金是对我们最直接的支持，能够降低不少负担。”不久前，在得知出台了能切实减轻自己家庭租金减免政策后，北京市外卖配送员何师傅神情振奋地表示。

为解决新青年、新市民居住问题，发展保障性租赁住房成为主要抓手。记者日前从北京房地产中介行业协会获悉，其联合我爱我家、链家、麦田、中原、21世纪不动产、金色时光、兴商、金城阜业等会员单位，共同向全市房地产经纪机构发布《关于减免市场租房补贴领取家庭租房佣金的倡议书》（以下简称“倡议”）其中提出，取得市场租房补贴资格的家庭，可凭“北京市市场租房补贴发放通知单”等证明减免租房佣金。

倡议提到，对于经住房保障管理部门审核认定，取得市场租房补贴资格的家庭，通过倡议响应机构新承租住房的，凭“北京市市场租房补贴发放通知单”等证明可减免租房佣金。

随后，记者了解到，我爱我家、麦田、中原地产等八家单位已响应北京房地产中介行业协会的倡议，对市场租房补贴领取家庭的租房佣金进行免除。

“我住东城，是政府保障家庭，符合市场租房补贴条件，想通过你们租房怎么办理啊？”倡议发出后不久，就有客户拨通了我爱我家客服热线进行咨询。

我爱我家相关负责人告诉记者，该优惠政策在各机构的使用规则为：凭有效身份证件，由经纪人在北京住建委官网查询，具有市场租房补贴领取资格的市民可免除租房佣金。

那么，哪些家庭符合免除租房佣金要求？根据北京住建委相关文件，为形成公租房、市场租房补贴、保障性租赁住房制度的有效衔接，实现不同收入群体梯度保障，对于收入超过公租房准入标准的中低收入无房家庭，可以通过申请市场租房补贴解决住房困难。该项补贴自2015年起实施。

记者了解到，北京市主要通过公租房、市场租房补贴、保障性租赁住房等多种方式，加快解决群众住房困难问题，努力实现全体市民住有所居。除公租房外，对于收入超过公租房准入标准的中低收入无房家庭，可以通过申请市场租房补贴解决住房困难。

以三口之家为例，如家庭年可支配收入高于10万元但低于15.12万元，即可通过领取市场租房补贴，租住市场房屋解决住房困难问题。

日前，北京市大兴区的李先生成了第一批在我爱我家门店租房享受到租房佣金免除的客户。“我想在团河院附近租房，接待我的小伙子特别热情，主动向我介绍了减免租房佣金的政策，还给我发了张宣传单。”据李先生介绍，他这次租房可减免2400元。

北京房地产业协会副会长刘波在接受记者采访时表示，此次倡议得到了行业头部企业的全力支持，面对住房困难群众的实际需求，房地产经纪机构以同理心、公益心去关注他们的具体需求，旨在为他们创造更舒适的居住环境。

为配合做好住房保障工作，切实减轻低收入家庭的租房负担，刘波介绍，部分房地产经纪机构已成立专门领导小组，制定专门的服务流程，并将每一个门店店长作为第一责任人，要求必须提供优质专业服务。她强调，正是通过这些努力，让居住困难人群成为“住有所居”政策下的真正受益者。

今年3月，北京市人民政府办公厅发布《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》，首次提出北京保障性住房的建设目标，争取在“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房40万套（间），占新增住房供应总量的比例达40%。

对此，刘波表示，从中央到地方，从政府到企业，都在迎难而上、砥砺前行。其中，房地产经纪机构作为解决新市民、青年人住房保障的中坚力量，始终积极推进房屋租赁行业发展，也建立了成熟、完整、专业的房屋租赁经营体系，为新市民、青年人提供温馨、温暖、温度的居住服务。

(责编：郭思邈、高雷)