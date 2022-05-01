人民网记者 栗翘楚 任妍

“光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。”千千万万平凡而又不平凡的劳动者，构筑起我们充满活力的社会和美好富足的生活。在“五一”国际劳动节期间，仍有许多劳动者坚守在自己的岗位上，为人民的身体健康、安全保障默默奉献。

首都儿科研究所附属儿童医院神经内科副主任医师高志杰通过网络接诊方式为复诊患者线上解答。 人民网记者 栗翘楚摄

今年是高志杰工作的第14个年头，而他的工作是探索小朋友们大脑里的奥秘，致力解决儿童癫痫、智力障碍等医学难题。

俗话说“金眼科银外科，千万别干小儿科”，但高志杰参加工作后却坚定了选择扎根这一领域。

在大学实习期间到后来工作以后的轮岗，儿科，尤其是其中的神经科引起了高志杰极大的兴趣。在她看来，从神经科的角度来说，很多病都会一定程度累及神经系统，并且在不同年龄段呈现不同的表现，而自己要做的工作就是及时发现，并给予干预。

“最多一天问诊130名病人；‘白连夜’是常态；节假日时长和朋友们的邀约节奏经常匹配不上……虽然有辛苦，但穿上白大褂的那一刻，那种油然而生的使命感仍会不断驱使自己去努力和奋斗。”高志杰说。

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