人民网记者 许维娜

在抗击新冠肺炎疫情过程中，全社会大力弘扬伟大抗疫精神，展现出了和衷共济、风雨同舟、守望相助的担当作为和精神风貌。特别是近期在上海疫情的防控中，社会各界快速集结、紧急动员，奔赴防控一线。

为了展现特殊时期的特殊精神、特殊担当，人民网推出“共同守‘沪’”系列稿件，报道国有企业、互联网平台、金融机构等各行业企业在上海抗疫一线涌现出的鲜活事例，展现社会各界在困难面前携手并肩、为战胜疫情汇聚起的蓬勃力量。

“我们为居家市民提供‘精神食粮’，送出了不少会员卡。”

“平台以往的付费内容，有些已经免费了！”

“旅行网站为配送员开通了住宿预约通道！”

……

近段时间以来，上海疫情牵动人心，当地互联网企业积极响应政府号召，通过发挥平台特色、投身志愿服务、暖心互助等方式，助力上海“E起战疫”，用实际行动彰显责任与担当。

同心守“沪”

平台发挥各自所长

疫情发生以来，上海当地企业踊跃扮演着支持社会民生的重要角色，尤其是互联网企业发挥各自所长、暖心互助成为一大亮点。

“我们一线员工真的很辛苦，感谢携程的小伙伴鼎力相助，让他们送一天货之后有个休息的地方。”叮咚买菜差旅负责人表示。

3月中旬，携程商旅相关工作人员发现，叮咚买菜相关工作人员提交了大量的差旅订房需求。经过双方沟通，携程商旅组建成立了“叮咚抗疫保供小组”，通过统一协调酒店资源，为叮咚买菜提供专属酒店采购服务。

对此，携程商旅“叮咚抗疫保供小组”联络筛选了可提供统一住宿的酒店，协同酒店梳理配送员的通行信息，想尽办法保证配送员住宿问题。

“叮咚抗疫保供小组”工作人员正在协调配送员住宿问题。受访者供图

记者了解到，“叮咚抗疫保供小组”成立之前，叮咚买菜配送人员每日的酒店需求量和入住区域充满不确定性，配送人员下班后经常要临时前往新酒店入住，有些甚至会遭遇“无房可住”的窘境、休息十分不便。

目前，项目小组包括酒店供应链采购专家、专属服务咨询顾问等人员，承接了来自叮咚买菜的员工及团队订房需求，力求做到“需求出现，即刻响应”。

截至3月底，携程商旅共跟进6批团房的采购，为近2000位叮咚买菜骑手和仓配员调配入住需求，共计22935间/夜。

当前，疫情防控工作仍在推进中，小区里的“大白”和“小蓝”们成为居民身边“最可爱的人”，对于大多数因居家办公而无法外出参加志愿队伍的“白领们”，也越来越多选择在闲暇时间利用自己的工作技能，为疫情防控贡献一份力量。

周五的傍晚，忙碌完一天的工作后，携程旅游事业部CFO蔡敏打开了另一个文件夹，里面是社区团购的繁杂表格。她准备利用晚间的时间，将当天团购组的资金流水核对清楚。

对蔡敏来说，和数据、表格打交道是每日必须，志愿加入团购组时她便主动承担起了做表和分析的工作。她向记者介绍起了自己“小区出纳”的工作：做团购需求的收集、汇总和分析，梳理出大家认为紧急度最高的物品；核对订单信息和实际付款的匹配，排查出付款不成功或是重复购买的小区居民，进行沟通与解决；制作团购的进度表、随时跟踪团购的进展，等等。

疫情无疑让邻里的距离被迅速拉近，参加志愿服务后，蔡敏也深切感受到大家各尽其能、并肩作战的无私与温暖。“好几年的邻居了，原来最多只是打个招呼的交情，没想到现在能拧成一股绳儿努力。”

e企守“沪”

“宅家福利”助力疫情防控

“宅家抗疫”做什么？

目前，一些企业及文娱平台宣布，向用户赠送免费周卡、月卡等，积极为疫情防控作努力，让群众“五一”宅家期间也能享受到更多服务。

4月29日，B站宣布为上海地区用户免费赠送100万份会员15日卡，进一步满足上海民众抗疫期间的精神需求。此前3月18日，B站也曾为上海用户免费赠送 100万份会员双周卡。

同一日，百视TV宣布，为了满足广大市民在居家抗疫期间的文娱视听需求，百视TV将继续通过开放权益和赠送会员的方式，向上海市民开放所有线上付费内容。值得一提的是，百视TV还向上海市奋战在疫情防控、医疗救治一线的人员赠送月卡，领取后一个月内可免费享百视TV全站线上付费内容。

与此同时，还有喜马拉雅、蜻蜓FM、咪咕视频、PP视频等多家上海互联网企业也为“宅家抗疫”的上海市民送出免费会员卡。

得物社区引导年轻人传递正能量。受访者供图

居家的年轻人更注重分享，经常通过社交方式与好友分享生活乐趣。得物App相关负责人表示，平台正引导年轻用户在得物社区分享居家运动健身、参与志愿服务的视频、照片、感想，在得物App社区共同“为上海加油”。有年轻用户分享说：“作为这座城市的一员，每个人命运与共、心手相连。我们要坚持一起守护上海!”

此外，起点读书、樊登读书、米读小说、沪江网、阿基米德等企业也积极响应上海市网络文化协会党委号召，持续赠送会员卡和学习卡、推出抗疫专题节目，让网民从阅读和学习中汲取精神力量。

闻令而动

24小时内高效战“疫”

“通行证下来了？好，请全体司机分头将物业员工从家里接来工作！”“客户生活用品快点调拨过来，服务员全部到齐待命！”…….4月6日凌晨，上海市北高新园区2-16地块隔离点灯火通明，随处可见搬运货物、搭建床位、铺设床褥、配置物资的人。

前一日深夜，上海静安区市北高新集团接到区委、区政府指令：24小时内将2-16地块隔离点改建为拥有900张床位的方舱医院，接到任务后，该集团闻令而动。根据安排，其承担隔离点客房清洁、扩容改造、物资配备等工作。

位于上海市北高新园区的宝尊电商，在疫情封控之初留守了部分保安和保洁人员。宝尊电商相关负责人表示，在得知方舱改建工作遇到人员不足的情况后，积极与物业协调，半小时内就组织了30名工作人员，按照防疫规划穿戴好防护服赶到现场增援。

工作人员承担物资配备工作。受访者供图

“这些工作人员刚到2-16地块隔离点，就立即投入到空间重新布置、清洁打扫和垃圾清运等工作之中。”该负责人说。

经过工作人员的合力奋战，改建方舱医院的任务圆满完成。据悉，改建完成的市北高新园区2-16地块方舱医院有905张床位，房间内床垫、床罩、床单、枕头、被子等床上用品铺设整齐，并配有牙膏、牙刷、洗发水、沐浴露、毛巾、肥皂等洗漱用品，以及烧水壶、电吹风、垃圾桶、垃圾袋、电子秤等生活用品。

同时，方舱医院内场设有10人专业医疗队一支、常驻物业人员68人，外场还有2名医疗人员与8名物业人员随时待命，7x24小时全天候确保入住者的安全和生活。

这些积极参与到抗疫工作中的人们，仅仅是上海互联网企业抗疫的一个缩影。面对疫情的反复，互联网企业持续发挥所长，为疫情防控贡献着自己的一份力量。

(责编：孙红丽、吕骞)