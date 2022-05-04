传统民俗迎立夏
2022年05月04日08:22 | 来源：新华网
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原标题：传统民俗迎立夏
5月3日，村民在制作米塑作品“立夏狗”。
临近立夏节气，浙江省杭州市临平区塘栖镇丁山河村的村民们举行“传统民俗迎立夏”活动。村民们搭土灶、生火，烧野米饭（又称乌米饭），腌灰鸭蛋（咸鸭蛋），做米塑“立夏狗”等，用水乡传统民俗迎接立夏节气。
新华社记者 徐昱 摄
(责编：王连香、陈键)
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