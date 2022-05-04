原标题：江西南昌：服装产业复工忙

5月3日，南昌创隆制衣有限公司的工作人员在车间进行拉布工序。

随着江西本轮新冠疫情防控形势逐渐向好，各企业陆续复工复产。作为全国知名针织服装出口基地，江西省南昌市青山湖区针织服装产业在做好疫情防控的同时，积极保障企业恢复正常生产秩序，保质保量完成国内外订单。

新华社记者 胡晨欢 摄

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