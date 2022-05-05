我国成功发射吉林一号宽幅01C卫星。郑斌摄

人民网北京5月5日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年5月5日10时38分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将吉林一号宽幅01C卫星及搭载的吉林一号高分03D（27～33）等8颗卫星发射升空。主星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。吉林一号宽幅01C卫星主要用于为国土资源、矿产开发、智慧城市建设等行业提供商业遥感数据服务。

此次任务是长征系列运载火箭第419次飞行。

我国成功发射吉林一号宽幅01C卫星。郑斌摄

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