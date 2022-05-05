人民网北京5月5日电 （记者王震）近日，中国上市公司协会发布数据显示，2021年，上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，占全年GDP总额的56.81%。数据显示，上市公司经济增长“动力源”的作用持续强化，作为实体经济“基本盘”地位更加巩固。

2021年，全市场新增上市公司524家，年末公司数量增长至4682家,总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二。其中，上海、深圳、北京证券交易所上市公司数量分别为2,031家、2,569家和82家。

截至2022年4月30日，全市场共有4,669家上市公司披露了2021年年度报告。数据显示，上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，同比增长19.81%，约八成公司实现收入增长，四成公司收入连续三年持续增长；上市公司实现净利润5.30万亿元，同比增长19.56%，盈利能力进一步提升。

中上协数据显示，2021年，上市公司在推动研发创新、持续加大资本支出、优化资本结构等方面表现突出。

非金融类上市公司研发投入金额合计约1.31万亿元，同比增长23.53%，占全国企业研发支出总额的47.02%；研发强度排在前三位的行业分别是教育、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业。

非金融类上市公司资本支出金额3.82万亿元，同比增长11.95%。实体类上市公司积极致力于产能升级、经营扩张，展现出疫情之后走向复苏的强劲势头。

非金融类上市公司全年共实施完成向特定对象发行股票、可转债、配股等再融资636次，募集资金1.03万亿元，金额同比增长9.91%，反映出再融资工具在推动科技、资本和实体经济高水平循环等方面具有积极作用。

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