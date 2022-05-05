原标题：交通银行：助力外贸企业汇率避险 破解企业汇兑难题

交通银行积极响应国家号召，协助企业树立汇率风险中性意识，规避外汇汇率波动风险，同时通过升级跨境金融服务，破解企业汇兑难题，服务实体经济高质量发展。

引导企业树立汇率风险中性理念，规避汇率波动风险。全球稀土看中国，中国稀土看赣州。在江西赣州，“工业维生素”稀土及其各类工业制品是国际贸易的重要物资，稀土产业链上大大小小的企业在立足资源优势的同时，也面临着国际贸易中的重重风险。“幸亏听了你们的建议，现在真是有惊无险。”赣州崇义章源钨业股份有限公司财务经理感叹。近日，该公司在办理750万美元跨境直贷业务的同时，接受了交通银行江西省分行赣州开发区支行客户经理杨帆的建议，通过远期购汇锁汇，规避了汇率波动的风险，锁定财务成本。

今年以来，受国内外各种因素叠加影响，外贸企业在进出口和融资端面临的市场风险和挑战持续增多，汇率波动加大成为外贸企业面临的新难题。交通银行积极引导外贸企业树立汇率风险中性意识，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，协助企业建立健全汇率风险管理体系。

广东某照明科技有限公司是一家中小型民营出口企业，年出口量约3000万美元，其结算方式主要为即期结汇，受去年下半年以来人民币汇率双向波动升值走势影响，企业汇兑损失较为严重。交通银行广东省分行中山分行火炬开发区支行客户经理王秋和产品经理谢嘉静获悉企业遇到的困难后，主动上门了解并宣传了“汇率风险中性”理念，同时为企业进行评估和测算。最后企业使用了远期结汇避险工具，根据外汇资金回笼情况锁定汇率并有序交割，有效规避了汇率风险，保障了经营利润。

创新线上汇率避险工具，破解汇兑时间空间难题。武汉凯晨国际贸易有限公司是一家中型服装企业，主要生产经营休闲服饰与劳保用品。在疫情肆虐下，企业的出口货款仍在源源不断汇回美元账户，企业账上美元资金不能及时结汇成人民币使用，面临资金链日趋紧张的严峻问题。交通银行湖北省分行开发区支行客户经理易瑶瑶在线指导客户开通EASY兑功能并在线办理即期结售汇业务，仅用时15分钟就完成了客户美元账户约五百余万美元的结汇流程，结汇所得人民币资金保证了客户后续正常资金周转需求。

交通银行通过开发上线“EASY兑”线上外汇财资业务功能，形成经常项目全场景、即远期全覆盖、挂单/实时成交可选的电子渠道结售汇产品线，小微企业足不出户即可线上办理业务，省去了“脚底成本”。

“最近人民币汇率波动加大，对我们出口型企业的利润影响很大。我们希望可以通过汇率产品锁定未来的资金流，但公司办公地址距城区有一小时左右的车程，疫情期间到柜面办理业务非常不便，对于时效性要求高的业务如远期结售汇等尤其不便，”浙江明磊锂能源科技股份有限公司负责人说，“我们可以自主在线办理业务，线上上传影像资料，实时或挂单锁定目标汇率，交易时间最晚可至23点，大幅提高了业务办理时效性和便利度。”

交通银行宁波分行宁东支行客户经理陈磊虎介绍说，“目前交行线上即远期交易及挂单功能以便捷和高效的使用体验深受企业好评，原本企业办理远期不但需要提交盖章的纸质业务申请书，还得通过电话等方式反复确认报价，在市场行情波动剧烈及疫情反复时业务时效性无法得到保证。现在客户只需轻轻一点，就可掌握实时外汇行情，并即时完成业务办理。”据悉，截至目前该客户已成功线上办理了10笔远期结汇业务，合计金额1000万美元，及时锁定了未来汇兑成本。

(责编：曹淼、李源)