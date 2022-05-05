原标题：海澜之家缘何自信走出“舒适区”？ 传统行业的数字化基因之战

这几年，大家觉得海澜之家变了，在不动声色中变得年轻、高级、有趣、科技感。

就在数字化时代带给传统行业剧烈冲击时，海澜之家悄然升级，从曾经赢战下沉渠道的商务男，脱胎换骨，系统稳健地实现了智能、审美、线上+线下模式三级跳。从下沉渠道舒适区走出的海澜之家，毫无怯涩之意地度过了数字化转型蛰伏，直奔数字化新征程。带着传统行业基因的海澜之家，缘何如此自信地实现了数字化转型的基因之战？

十年修炼内功，磨砺数字化征程。传统行业进行数字化转型，最大壁垒不是技术，是认知，是对大数据赋能的深度思考和知行合一的价值链设计。面对数字化浪潮的冲击，许多服装企业难以理解数字经济与实体经济融合的价值，而掉队于科技时代。海澜之家也面临时代挑战，然而，其始终以满足消费者需求为出发点的理念，与互联网思维不谋而合。

早在2012年，海澜之家就布局数字化征程，敏锐地预判了数字化对产品研发、渠道+动销、供应链管理的价值。海澜之家深谙零售化发展中，信息流、数据流、资金流、组织管理中的时效滞阻、执行力欠缺、信息不畅等问题，让企业变得沉滞。数据化可以打破传统行业经验主义和信息屏障的桎梏，重构价值链，打通上下游，驱动产业链竞争，带来发展活力。

10年修炼内功，海澜之家输出了自己的数据化转型成果：搭建三大数字化平台，产品研发数据管理平台、供应链管理云平台，零售运营管理平台，通过三大平台实现生产成本、生产研发、敏捷动销的系统化解决方案，最终，用户可以便捷、价优地买到心水的产品。这套数字化管理方法论不仅内核升级，还赋能上下游把握数字化机遇，共同打造数字化供应链，从用户端到生产端，全产业链信息流设计都更新换代。

审美权回归用户，数据化测款去库存。传统选款师、设计师、面料研发更多依靠个人独立的经验，每季上新宛如押宝，风险极大。而从审美角度来说，Z世代用户更自我、自由、多元、善变，他们的自我审美意识和个性表达更为直接。

海澜之家依然用数据化思维接招，打通用户、研发、生产、销售壁垒，用大数据驱动产品企划与设计研发。会员数已超6000万，用户画像信息所呈现的需求与喜好，成为宝贵数据，将用户画像引入产品研发，从工艺、面料、审美、情感、传统文化、潮流趋势种，萃取服装创作灵感，对产品赋予更深度的探索和要求，去实现产品与用户的情感共鸣，从源头上纾解库存压力。前十年的渠道零售经验，和这十年的数据化转型思考，在产品 “普适性”定位上更为明确，与供应商的合作中，以数据分析为底层逻辑的测款机制，从经验决策变为依靠数据决策，帮助供应商敏捷选款、测款，参与产品研发，从采购环节解决库存问题，回笼资金。

打造硬核数据化柔性生产链，完善数据化基因。过去20多年，在大众以为海澜之家是一家服装公司时，其数字化转型却交出一份答卷：我们是一家服装科技公司。

2022年，海澜智云智能工厂项目获批成为江苏省智能制造示范厂，第一条西服生产线已经达到了2000件／天的生产规模，远超同行业水平。工厂独有的三云合璧技术：体型数据库，服装数字云，服装制造云，与环形碟状生产链系统，打造出批量化、个性化、多品种的柔性生产链。

数据化基因并非一蹴而就，早在1997年，海澜之家旗下定制服装品牌圣凯诺，就开始沉淀中国人量体数据，数据体量超8千万，奠定了体型数据云的基础框架，让该公司成为市场上具备 AI 量体可落地性及运用性的品牌。由成熟的设计师、版师、技术员组成的100+人技术研发团队与服装数字云协同作业，分别解决产品的个性化美感问题与高效生产问题，让作业流程从几个工作日缩短到几十分钟。服装制造云实现了少人或无人生产及质检出库，让服装交付周期大幅缩短。

由工厂外延的仓库、门店，也实现全链路协同作业，将传统的点到线，升级为点对面的网状作业，线上线下互通，产品品控前置，数据化调度货品，让工厂、仓库、门店，全部云仓化，均可直接出货抵达用户手中，实现库存的快速优化与快速周转。2021年全年，海澜之家通过门店OTO发货达到30万单，通过工厂直发达到65万单。智云智能工厂这套极致精细的数据化组合拳，贯穿产品、研发、生产、营销、品控、云仓全产业链，是该公司由传统产业向数据化基因脱胎换骨的硬核之作，带有明显的海澜基因与独创型性，既有对服装行业的革新梦想，更有对数据时代的无畏拥抱。

线上线下不会彼此取代，只会相互融合。享受过渠道红利的海澜之家，在高歌猛进开拓线上流量的同时，对线下渠道的价值依然珍惜。疫情以来，用户消费场景再度变迁，该公司于2020年开始依托门店打造私域流量，会员数已超2300万，截至2021年，会员复购率超60%。但门店营销风格趋于克制，为了保护用户在门店消费的体验与感官，这或是海澜之家自渠道时代保有的情怀与初心。

而在线上，海澜之家全网触达用户。自主打造的直播基地，自播与机构合作并行，探索货品与用户的最佳匹配渠道。十年数据化转型之路，既是从企业基因进行迭代，需秉持长期主义理念的征途，也是从市场中立定本位，拥抱时代的果效。

(责编：曹淼、李源)