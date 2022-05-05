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新一轮冷空气抵达北方地区 局地降幅超12℃

2022年05月05日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，5日至7日，一股冷空气影响北方地区，华北、东北等地最高气温将有较大降幅。其中，西北地区、内蒙古、东北地区、华北、黄淮等地将有4℃至10℃的降温。内蒙古中东部、东北地区、华北北部等地部分地区降温幅度可达12℃以上。

气象专家表示，中央气象台今晨继续发布大风降温预报。受冷空气影响，北方部分地区将伴有5至7级大风，阵风8至9级，局地10级以上。今明两天，辽宁西部、吉林西部、内蒙古西部和东南部、甘肃西部、宁夏等地部分地区有扬沙或浮尘天气。

此外，预计未来十天，南方地区雨水将逐渐增多，五一假期雨水短暂停歇后，也紧随其后重新“上岗”，将有4℃至10℃的降温。预计6日至8日，长江中下游以南部分地区有一次降雨过程，西南地区东部和南部、江南大部、华南等地有中到大雨，局地有暴雨。

气象专家提醒，未来一周北方地区多冷空气活动气温波动较大，大家需要密切关注天气变化，及时调整着装，合理安排出行。

(责编：杨曦、吕骞)

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