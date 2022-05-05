原标题：农行信用卡积极作为惠民保企共克时艰

在全国上下齐心抗疫的特殊时期，农行信用卡中心作为驻沪机构，立即启动应急预案，广大党员干部坚守一线、勇毅担当，坚持“急客户之所急，解企业之所困”，推出一系列“有速度、有力度、有温度”的惠民保企政策措施，满足客户居家需求，全力为商户纾困解难，为服务好疫情防控和社会经济发展大局贡献农行力量。

受疫情影响，各类市场经营主体压力加大。据农业银行官网公告显示，近期农行信用卡第一时间对受疫情影响以致无法按时还款的单位信用卡（商务卡）开通延期还款申请快速通道，以金融活水支持对公客户共渡难关。

围绕客户居家期间的高频生活需求，农行信用卡依托农行掌银平台，打造“居家无忧”主题服务专区，让客户足不出户，即可在线购买蔬果、休闲零食、家居百货等物资，享受热门频道视频会员等超值权益，还可以进行信用卡申请、信贷业务办理、手机支付一键绑卡等，真正实现“居家无忧”。

除了服务好广大客户外，为助力疫情困境中的实体企业减负担、复元气、增活力，农行为商户推出多项收款手续费优惠措施。农行联合银联面向零售、餐饮、文旅、加油等300万消费行业商户提供银联二维码交易手续费优惠，单笔500元以下银联二维码收款交易实行手续费全额减免，并给予单笔500元以上银联二维码交易一定折扣优惠，将降费政策落实落细，让金融普惠应享尽享。

此外，农行“暖到家”外卖平台助力商户打通线上经营渠道，搭建“一刻钟便民生活服务圈”，商户可快速在线申请并开通店铺，平台不收取任何交易抽成，有效帮助疫情期间商户拓展线上客源，解决资金周转难题，同时为消费者提供安全、便捷的“无接触”消费体验，切实为疫情冲击下的商户和消费者纾困解难。

“农情服务，天天进步”一直都是农行秉承的理念，下一步，农行信用卡将继续发挥专业优势，各项服务再提速、再加力、再暖心，积极践行社会责任，更好彰显农行普惠金融的速度、力度和温度。

(责编：董童、李源)