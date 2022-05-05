近日，OPPO发布品牌宣传片《板凳》，并启动2022年校园和社会招聘计划：技术研发岗位将再招聘超过2000人，为科研青年提供就业机会和职业发展空间。其中先行研究组织OPPO研究院将预计招聘300人。

在2022年校园和社会招聘计划中，OPPO核心招聘领域涉及硬件研发、软件研发、底层技术研发（含芯片研发）、多媒体软件研发、计算机视觉、语音语义、数字孪生、大数据、云计算、AI工程化等。

据介绍，作为一家科技企业，OPPO向社会和所有科研工作者提出了自己理解的“新时代的板凳精神”，即那些普普通通的板凳上，坐着一群对科技有热爱有信仰，活泼、有趣的年轻科技工作者。他们坚信长期主义，敢于挑战科技无人区，向着更远的未来，微笑前行。当前，OPPO已经构建了以“工程技术组织+先行研究组织+基础技术组织”三位一体的全球化研发体系，致力于“夯实研发基础，打造工程师乐园”。其中，成立于2018年的OPPO研究院专注于未来3年至5年的科学技术，鼓励科研人员追求长期技术领先。目前，OPPO研究院共有780多人，研究生及以上学历占比56%，博士及博士后138人，专家89人，首席科学家6人。

OPPO通过产学研模式赋能科研青年，让技术走出实验室。从2018年开始，OPPO已与16所中国顶尖高校、科研机构成立联合创新中心，合作320余个科研项目，同时还与74家全球科研单位及学术组织结成了战略合作伙伴关系。目前已经成功实现千人千屏色彩视觉增强、ColorOS隐藏摄像头检测、冰敷散热保护壳等多项技术产业化运用。

(责编：曹淼、李源)