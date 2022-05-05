人民网记者 王连香

数据来源：交通运输部。制图：王连香

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今年以来，我国交通运输经济面临着需求收缩、物流不畅等困难和挑战，近日，交通运输部党组成员、总规划师徐成光接受人民日报专访时表示，交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。

徐成光介绍，目前全国交通大动脉基本打通，物流微循环渐趋好转，全国高速公路流量稳步上升，主要运力运量指标稳步向好，重点枢纽运行状况逐步改善。

根据日常调度监测，当前一些地方还存在关键政策执行不到位的情况，国省干线和农村公路违规设置的防疫检查点还没有“应撤尽撤”，车辆通行证和核酸检测证明在部分地区还做不到互认，有的地方还存在对货车司机强制赋黄码、“一刀切”劝返等问题，疫情防控重点地区城市末端微循环特别是“最后一百米”不畅的问题依然存在。

徐成光指出，下一步，交通运输部将全力巩固阶段成果、调动各方力量、做好物流保通保畅各项工作。

一是保政策落实到位。持续深入落实国务院保交通物流畅通十项举措，加强督查力度和动态调度，把每项任务都细化转化为具体政策措施，特别是确保车辆通行证应发尽发、快申快办、全国互认。

二是保大动脉畅通。坚决防止高速公路收费站、服务区关闭关停问题反弹，坚决避免未经审批将防疫检查点向国省干线和农村公路转移，确保交通干线网络畅通。

三是保微循环顺畅。备足用好应急物资中转站，推动因疫情关停的邮政快递分拨中心和网点有序恢复运营，推动快递员有序返岗，支持在社区设立无接触投递设施，提升末端配送能力，严防网络阻断造成邮件快件积压。

四是保重点区域运行。按照“打通长三角、改善珠三角、巩固京津冀”的阶段目标，提升重要枢纽集疏运能力，精准对接重点领域、重点行业、重点物资的保供保运需求，有力支撑区域经济运行。

五是保基本民生需求。重点保障粮食、能源等民生物资运输，优先保障居民生活必需品供应，不断提高物资配送效率。

(责编：王连香、吕骞)