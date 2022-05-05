原标题：国美与腾讯达成战略合作 加速推动全零售生态共享平台建设

5月5日，国美零售控股有限公司（下称“国美”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称“腾讯”）在北京鹏润大厦以线上线下结合的方式，共同签署战略合作协议，双方将充分发挥各自优势，共同打造数实融合的全零售样板。国美控股集团CEO杜鹃，腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群COO、腾讯云总裁邱跃鹏等双方代表出席活动并共同线上签约。

据了解，本次签约涵盖双方在大数据/云、互联网技术、广告营销、智能门店等全方位的战略合作。国美和腾讯以互信互通、互补互助为共识，以科技筑底，以营销发力，充分整合双方的优势资源和能力，共享共建全零售生态共享平台，携手探索数字经济与实体经济的深度融合。

在签约仪式现场，国美控股集团CEO杜鹃表示，在国家强调高质量发展的新阶段，鼓励并践行集约创新、互联互通、开放共享，已成为深入推进数字经济和实体产业融合的必要举措。对于此次合作前景，杜鹃指出，国美将为腾讯在“互联网+零售”领域的能力释放打开全零售的广阔空间，腾讯则能为国美的全零售生态共享平台带来数字科技赋能的全面助力，希望双方的互动、互补、互助可以实现1+1＞2的共赢效应。

腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群COO、腾讯云总裁邱跃鹏强调，腾讯为零售行业提供扎实的服务，在线上办公、移动支付、私域流量运营、客户服务等方面有丰富工具。未来，希望能与国美携手，进行更多开创性的合作，为零售行业线上线下结合打造更多标杆案例。

2021年，国美整合打造了“线上、线下、供应链、物流、大数据/云和共享共建”六位一体的“全零售生态共享平台”，全面开启“家·生活”战略第二阶段。杜鹃指出，此次国美和腾讯在云服务、智能营销、智慧零售等领域开展战略合作，就是以推进“全零售生态共享平台”建设运营为着力点，将腾讯在数智化连接方面的用户、产品和工具等，与国美在家生活全零售方面的网络、供应链、运营和服务等进行集成创新和共享共建，打破市场壁垒，降低交易成本，切实提升零售流通效能、增强厂商伙伴的价值感和消费者的获得感，共同推动数字经济和实体产业融合。

对于国美而言，与腾讯建立战略合作，实现了国美全零售生态共享平台与腾讯数字化全连接生态的全面深度打通，腾讯对国美的技术助力具有积极深远的影响，比如，国美通过整合腾讯稳健先进的云服务，将快速提升和补强国美全零售生态共享平台的大数据资源、云计算能力和全链路连接效率；从应用层看，腾讯基于国美全零售特点，与国美共享共创智慧营销工具和精准广告投放，将显著提升国美全场景获客效率、企业号用户服务深度、社群营销效果和广告投产比，将显著拓展国美“家生活”服务的用户规模和经营价值。

对腾讯而言，此次合作将腾讯领先的连接能力、庞大的用户规模，和国美深厚、扎实的全零售能力和资源深度匹配，从而进一步加深、加厚、加密腾讯的数智化连接效应，提升腾讯在“互联网+零售”领域的赋能能力升级和行业价值深挖。

“以科技提升效益，以智慧创造美好”是国美始终坚守的初心使命。从合作的路径看，以科技为抓手，双方从技术底层共享共建，打通了释放双方优势价值的“任督二脉”。同时，以营销和服务为突破，双方共享场景和用户资源、共建精准营销和服务工具，为广大商户提供了精准集约、降本增效的全零售新解决方案，为广大用户提供了更便捷、更精准、更具获得感的“家生活”消费体验。

随着合作的进一步深化，后续双方在智慧化全零售、家生活全服务、家娱乐社交等领域有着更广阔的合作空间，基于这样起步的合作，才能根基实、落点准、价值大。

国美和腾讯所走的是一条开放共享、合作共建的道路。双方的强强联合，将有助于打造数字经济和实体经济深度融合的新样板，以互动互助互补、共享共建共荣为合作宗旨，为推动零售业高质量发展，促进百姓更高品质地消费升级，贡献一份国美和腾讯的智慧与力量。

(责编：曹淼、李源)