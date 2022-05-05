原标题：投资者建议将汇丰亚洲业务分拆 释放长期价值

近期，有汇丰控股投资者提出，希望将汇丰一分为二，成立一家专注亚洲业务的上市公司，总部设在中国香港；汇丰全球其他地区业务则归汇丰设在英国的公司持有。针对汇丰亚太业务拆分上市的建议，汇丰银行第一大股东平安集团表示，“凡是有投资者提出对于汇丰的经营管理有帮助、对长期价值增长有帮助的改革，我们都是支持的。”

亚太业务拆分呼声不断

据悉，汇丰主要有财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场三大板块业务。1991年，汇丰成立新的控股公司——汇丰控股有限公司，并于1992年收购米特兰银行后，将总部设在伦敦。截至2月3日，平安集团持有汇丰普通股约8%，为汇丰第一大股东。

根据汇丰财报，2021年，汇丰除税前利润达189亿美元，亚洲业务贡献除税前利润达122亿美元，占比达64.6%。此外，汇丰近日披露的2022年一季度数据显示，汇丰首季48.31%的经调整收入以及60.71%的经调整除税前利润均来自亚洲。

不难看出，对投资人而言，汇丰若分拆亚太业务，独立在亚洲上市，将更加符合亚洲投资者的利益。一直以来，关于汇丰分拆上市的呼声就未曾中断。亚太业务拆分后对投资者有何影响也成为值得关注的问题。

香港股票分析师协会副主席郭思治近日表示，有汇丰股东希望分拆的消息，中期而言分拆对股价具正面效益，因可释放亚洲区业务之价值。

以去年全年业绩比较，汇控平均普通股股东权益回报率为7.1%，但作为汇丰控股亚洲业务营运主体汇丰银行平均普通股股东权益回报率为8%，较恒生银行的7.7%还要理想。所以假设分拆汇丰银行上市，估值至少和恒生市净率1.6倍相若。

也就是说，汇丰控股分拆亚洲业务独立上市，能够释放价值，事关汇控的亚洲区业务表现向来较欧洲及其他地方为佳。

金融机构分拆上市有例可依

实际上，历史上曾有过金融机构成功分拆上市的案例。2015年10月，英国老牌保险公司英国保诚研究将总部迁至中国香港。与汇丰相似的是，英国保诚的利润结构中同样是亚太利润占比较高。2018年，保诚宣布将旗下英国暨欧洲部门M&G Prudential分拆为独立公司，在伦敦证交所进行上市。分拆之后，保诚将变成一家专注于亚洲、美国及非洲的企业，总部继续留在伦交所挂牌。董事会认为，拆分之后的两个公司，能够专注于各自区域的特殊策略优先考量，符合集团最佳利益。

2021年9月保诚宣布完成旗下杰克逊金融的分拆，并将战略重点转向了对于亚洲和非洲市场的聚焦，重点发力中国内地、印度、印尼、泰国4个市场。

英国保诚分拆后的表现如何？根据财报，2021年度，保诚实现年度保费等值销售额增长8%（按实质汇率基准计算为10%）至41.94亿美元；新业务利润同比增长13%（按实质汇率基准计算为15%）至25.26亿美元。其中，集团来自持续经营业务的欧洲内含价值为473.55亿美元，剔除剥离美国业务影响同比增长14.5%；营运利润达32.33亿美元，同比增长15.9%（均为固定汇率口径）。

在此前数次讨论中，汇丰管理层均明确提出反对分拆动议，有消息称此次管理层中再次表示回绝。对于汇丰而言，后续能否如英国保诚一样顺利进行分拆？目前还是一个未知数。

(责编：董童、李源)