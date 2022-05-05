记者从上海市地方金融监管局获悉，近期尽管受疫情影响，多家国际资管机构仍积极申请上海QFLP和QDLP试点，参与上海全球资产管理中心建设，坚定看好上海国际金融中心未来发展，国际资管机构深耕中国市场中长期规划并未改变。

据悉，近期先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）等4家机构申请参与合格境外有限合伙人（QFLP）试点；贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与合格境内有限合伙人（QDLP）试点。

上海市地方金融监管局在贯彻落实疫情防控要求的同时，积极响应市场需求，会同市商务委、市市场监管局、国家外汇管理局上海市分局等相关部门，及时调整试点联合评议流程，通过线上评议的方式，做到风控不松懈、服务不掉线、业务不延期。目前，6家资管机构试点资质均已获批。

据了解，汉领资本是上海市首家通过QFLP试点形式设立S基金的机构，贝莱德基金是首家参与QDLP试点的外商独资公募基金管理公司，安中投资是首家以外商投资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM）为主体，同时允许开展QDLP业务的机构。随着几家新试点机构的落地展业，上海QFLP和QDLP两项试点也将创新更丰富多样的业务模式。

此外，还有多家国际资管机构看好上海未来发展，计划加大在华业务，提交了追加试点额度的申请。日前，瑞信投资、品浩投资、瑞锐投资三家QDLP试点机构分别获准追加额度2亿美元、2亿美元、1亿美元，获准总额度分别达到4亿美元、4亿美元、1.5亿美元；海纳华、信旌投资两家QFLP试点机构分别追加0.7亿美元、5亿美元投资额度，获准总额度分别达到7亿美元、10亿美元。此外，路博迈和橡树投资等机构也在计划追加试点额度，进一步做大在沪资管业务。

全球资管机构巨头的布局动向，可以看做预判经济前景的晴雨表。下一步，上海市地方金融监管局将继续会同相关单位，按照需求导向、目标导向，在做好疫情防控的同时，支持更多境内外优质资管机构在沪落地展业，探索功能创新，持续完善专业化、国际化、高水平的资管服务体系。

(责编：牛镛、杨光宇)