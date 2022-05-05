以次充好！露露乐蒙（Lululemon）被罚8.142万元
2022年05月05日21:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者杨曦）据“信用中国”网站消息，露露乐蒙(Lululemon)关联公司露露乐蒙贸易（上海）有限公司因违反《中华人民共和国产品质量法》第三十九条及第五十条（在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品），被北京市西城区市场监督管理局罚款8.142万元。
行政处罚决定书中显示，经查，2021年10月1日起，露露乐蒙贸易（上海）有限公司将部分上述产品（共59件）用于其在北京所属的9家店铺销售，标价1380元/件。截止2021年11月3日，共售出51件，销售额共计67205.34元（部分产品是以折扣价售出的）。已售出的产品未能追回。露露乐蒙贸易（上海）有限公司获利23431.05元，货值金额共81420元。
最终，露露乐蒙贸易（上海）有限公司被处以罚款81420元，没收违法所得23431.05元，并没收非法财物。
图片来源：信用中国官网
(责编：杨曦、吕骞)
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