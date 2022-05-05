每次在认亲现场看到孩子扑向亲生父母的怀抱时，张宝艳的心底都充满着幸福与满足，这也是她认为“宝贝回家”志愿者协会存在的意义和价值。

受访者供图

“宝贝回家”源于一位母亲对失散的心痛

“宝贝回家寻子网站”成立于2007年，2008年在吉林省通化市民政局注册成立宝贝回家志愿者协会。通过15年的努力寻找，站长张宝艳、秦艳友夫妇带领38万志愿者，促成8700多个家庭团圆。这个网站的成立，源于一次张宝艳孩子的意外走失与重逢，短短几个小时的寻找，让张宝艳经历了从天堂到地狱的揪心之痛，也让她对那些失散家庭的痛苦有了一份真切的感受，她想帮助他们。

看着贴在电线杆上斑驳破旧的寻人启事，张宝艳思考着能更快、更有效地寻找被拐孩子的方法。丈夫秦艳友提出建网站，帮助家长展示“寻人启事”。为此，张宝艳果断辞去待遇优厚的工作，“窝居”在家，凭借一台电脑、一部电话和一条网线，创建了“互联网+打拐”模式。

初期一个人的公益之路并不好走，资金问题成了压在她心里的大石头，丈夫的工资维系着网站的维护与家庭开销，家里老人的微词也让她不知何去何从，而2007年6月，一名被拐孩子顺利回家后，给了她干下去的信心与决心。

据悉，志愿者在内蒙发现有个孩子跟着一个乞丐老头在乞讨，于时上前询问，老头在回答时的闪烁其词让志愿者疑窦丛生，从而直接报警，事后证实孩子是从甘肃被拐骗到内蒙的。

建站之初，张宝艳说：“我的初衷就是希望能帮助被拐孩子回家，只要能找回一个孩子，这个网站就值得。”

在张宝艳夫妇的感召下，越来越多的志愿者加入宝贝回家，他们遍布在全国各地，成了宝贝回家寻子网站最坚实的力量。

有家长提出，“有了你们，就有了希望。”“现在我感觉自己已经排上队了，接下来很快就能找到孩子了。”

寻子之路千难万险 爱心资助铺平归家路

寻子之路，千难万险，钱成了压在这些家庭身上的沉重负担，有的家庭为此倾家荡产，寻子之路却不能停歇；而找家的孩子也有诸多困难等待着他们。

宝贝回家通过各种渠道多方筹集资金，对特困或生病的寻子家庭给予资金援助；对无家可归的孩子联系爱心企业给予就业支持；对病残的孩子，联系医院救治；为身患绝症的孩子筹措医疗费，并为其料理后事；对因经济窘迫无法回家的孩子提供路费；对没户籍的孩子，宝贝回家提交报告给公安部，解决户籍；对无身份证无法乘车回家孩子，联系爱心企业自驾跨省接送……

宝贝回家倾尽全力，帮孩子寻家，帮父母寻子。“全国最佳志愿服务组织”“第十二届中国青年志愿者优秀组织”“巾帼文明岗”“全国三八红旗集体”“吉林省五一劳动奖状”等荣誉就是对她们爱心的褒奖。

互联网+点亮团圆的光 党建引领为团圆燃灯

宝贝回家成立之初，志愿者只是单纯的根据家长和孩子提供的信息进行手工比对分析，利用百度地图、谷歌卫星地图缩小范围，走访排查，这样的方式非常耗费人力，张宝艳和秦艳友意识到不能闭门造车，要走出去引进新的技术，实现科技寻人。

通过沟通与交流，IT行业的人脸识别技术加入寻人，一些互联网企业也给予寻人推送，越来越多的媒体也帮助宣传扩大影响力，网站的寻人效率得到大幅提升。

当宝贝回家日趋成熟，志愿者队伍愈发壮大时，张宝艳和秦艳友开始思考如何科学有效的管理志愿者团队，如何用制度来凝聚爱心。2017年，经通化市委组织部同意，宝贝回家志愿者协会党委成立，秦艳友担任党委书记，并按“地缘”分设东北、华北等7个功能型网络党支部和1个通化市域内直属党支部，形成党委统一领导、上下贯通、网络化管理的党建服务格局，让当宝贝回家也有了自己的“家”，让志愿者更加有了干劲。

从2007年自费创建宝贝回家寻子网站始，张宝艳一直为自己的信念在坚守。在她的不懈努力下，宝贝回家寻子网已发展成国内资料全、功能多、寻人效率高、社会关注度广的公益寻人网站，并拓宽了寻人范围，帮助寻找战友、恩人、老师等失联人群。

2021年，为让英雄能够魂归故里，张宝艳又联系了通化市退伍军人事务局，双方达成合作协议，启动《英魂归家》项目，为牺牲的无名烈士寻找亲人，为烈士家属寻找亲人的墓地。

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(责编：董童、李源)