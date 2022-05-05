2020年的春节，新冠肺炎疫情突如其来。马陆镇社区卫生服务中心老年病房护理组的所有组员纷纷取消春节假期提前到岗，大家齐心协力、坚守在岗位，全身心的投入这场没有硝烟的战争。其中，老年病房护士姐妹们或主动请愿参加隔离点保障，或成为应急储备队员随时待命，或坚守病房护佑住院老人的健康。

受访者供图

严防死守 筑牢坚实防线

患有多种慢性疾病的老年人属于新冠肺炎的特别易感人群，而老年病房住院的67位患者都属于高龄住院患者。基于此，老年病房护理组积极响应新冠疫情的防控工作安排，开展高效的病区疫情防控工作，有序制定了一系列对外和对内的预防措施：对外张贴告示，实行了家属探视管制，反复、多次和家属电话沟通，耐心和家属做好解释，告诉家属，为了住院老人的健康和安全，对病区进行严格的探视管理，获得了家属的理解支持，最大程度的减少外源性传染风险；对内制定老年病房感染防控措施方案，加强防控，加强督查，加强培训，加强住院患者、护工、保洁人员等疫情防控的培训和宣教工作，指导做好个人卫生，做好取消探视期间住院患者的解释工作，确保住院患者的情绪稳定；加强消杀日常医疗仪器以及扶手、电梯、走廊、卫生间等公共区域的消杀灭毒工作，严格执行院感管理制度，群防群控，执行病区院感防控的精细化管理等，确保老年病房所有老人的安全，为老年病房筑注坚实的防线。

加强沟通交流 疏导化解家属焦虑心情

急老人之所急，想家属之所想，老年病房护理组积极开展“心心相映”人文关怀服务，每天下午14:00-16:00为住院老人和家属提供微信视频探视服务，搭建心与心的沟通桥梁，缓解亲人之间的思念之情，解决了家属对老人住院病情与康复的焦虑担忧之心。5床葛老伯的儿子说:“许久不见老父亲，每次视频时他都比之前精神，谢谢你们无微不至的照顾，我父亲有你们我们做儿女的很放心”！家属们在视频里看到住院老人身体安康，精神饱满，纷纷送来锦旗表达感激之情。疫情防控期间，老年护理病房共收到家属送来的16面感谢锦旗，真的是“疫情无情人有情，齐（旗）心协力见（践）真心”。正是老年病房护理组这样执着又细心的工作态度，获得了家属们的信任与肯定。病房护士长赵珊珊说：“虽然隔离病毒，但我们不隔离爱，我们坚守岗位，让住院老人不受到疫情的影响，让家属放心、让住院老人安心”！

没有豪言壮语，老年病房护理团队始终把住院老人放在心里，用行动给予病房老人暖心的陪伴。她们用爱心和责任释放温暖，兢兢业业，恪尽职守，尽心尽力的守护着医院的“后花园”。

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(责编：董童、李源)