人民日报社19号楼432房间的灯，点亮过最深的夜晚，迎接过最早的日出。在这里，海外网评论部女将们演绎了精彩的“编辑部故事”，以“女子轻骑兵”的飒爽英姿驰骋外宣战线最前沿。

专访阿根廷驻华大使牛望道。受访者供图

激浊扬清，她们是锋利的刀剑

凌晨5点，天刚蒙蒙亮，她们就乘坐地铁首班车，赶往30公里外的单位。读外媒、刷热词、看评论……近2个小时的通勤时间，她们通过微信确定当天“海外网评”“深一度”等原创栏目的选题。

早上8点半，部门女将们在一轮“头脑风暴”后接到各自选题任务；午饭前，她们完成了“海评面”文案的中文写作与英文翻译；下午6点，她们完成了台本外语翻译、主播视频录制、后期剪辑制作。当本期“海评面”短视频落地海内外各大传播平台时，时针往往已指向晚上9点。

冬去春来，夏隐秋至。7年多来，她们连续推出《“美国回来了？”可世界已经变了》《中国绝不接受有罪推定式调查》等5000余篇国际时评，成为境外观察中国的重要信源。

在跨境舆论斗争形势格外复杂的2020年，她们精心打造“海评面”“深一度”等重磅网评新栏目，多形态、多手段向海外发出响亮的中国强音。

在日复一日、年复一年的光阴锤炼中，这支平均年龄不到30岁的团队迅速成长为一支敢打硬仗的“女子轻骑兵”。

专访阿联酋驻华大使阿里·扎希里。受访者供图

讲好故事，她们是柔韧的纽带

顶着盛夏的毒辣日头，扛着40斤重的摄像器材，评论部“我在中国当大使”采访组抵达马尔代夫驻华使馆门口。外景导演和主持都是年轻姑娘，此时大家都顾不上防晒，顶着烈日、眯着眼睛一条接一条录制口播片段。

这样的场景，不知在使馆区上演了多少次。2019年6月起，海外网评论部策划的“我在中国当大使”系列报道已采访90余国驻华大使，迄今刊发60多期、200多篇图文报道，制作200多期短视频产品。该系列报道以中、英、日文等11种语言面向全球50多个国家和地区传播。

讲好中国故事，海外网评论部的女将们永远在路上。2021年7月，集纳智利、哥伦比亚、印度尼西亚、伊朗、意大利等21国驻华大使中国故事，共约10万字的《我在中国当大使》第一卷发行。中国公共外交协会会长吴海龙在为该书作序时高度评价团队工作：“本书有助于世界对中国的认识和了解，也有助于中国对世界的认识和了解”，“地球是相通的，人类的命运是相连的，彼此了解了、理解了，心就相通了”。

乘风破浪，她们是不倦的飞鸟

“你们一天到晚写评论就够忙活了，现在又要做主持、剪片子、出书，不累吗？”这是海外网评论部女将们经常面对的“灵魂拷问”。她们也会感到疲惫，但是，无论多累，她们最爱说的一句话就是“都值得”。

“用海外读者乐于接受的方式、易于理解的语言来讲故事，并且能够收获国际政要的肯定与海外网友的留言，我觉得我的工作很有意义。”回忆起“被赶鸭子上架”学习出镜配音的过程，团队的95后女编辑王怡雯如是说。

既然要乘风破浪，她们便选择成为不知疲倦的飞鸟。

敢于破圈、永葆创新，是她们的动力。从网络评论员到全媒体人，从大门不出的编辑到粉丝百万的主播，她们主动“出圈”，打破“次元壁”，让主流媒体声音到达年轻人，把舞台延伸至更开阔水域。

守得初心、脚踏实地，是她们的坚守。身处风起云涌的互联网压力场，立足风生水起的融媒浪潮中，她们顺应时代转身，但始终不忘初心。她们专注内容生产，培养“专家型评论员”，钻研国际传播新规律，在外宣领域打造“核心竞争力”。

甘守平凡、久久为功，是她们的信条。在她们眼里，工作不是单纯的谋生手段，而是承载使命与荣光的事业。她们把每一次采访、每一篇文章、每一条视频都当作成长的阶梯。

“努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象”，是这支“女子轻骑兵”不变的初心和使命；“全国巾帼文明岗”的荣誉，是她们用芳华和汗水铸就的勋章。

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(责编：董童、李源)