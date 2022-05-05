“2021年我们接受旅客问询50万余人次，发放免费宣传资料4万册左右，主动帮助困难旅客100余起，拾到并归还旅客手机20余部。”重庆火车北站地区综合管局便民服务中心负责人表示。

据介绍，该便民服务中心位于重庆北站，于2014年正式启用。现有员工13人，全部为女职工。

重庆火车北站地区综合管理局便民服务中心（受访者供图）

“站区服务有起点，爱心帮扶无终点。”便民服务中心负责人表示，中心人员始终以此为信念，坚持立足岗位、奉献社会，充分发挥政府公共服务平台功能，联合长途汽车站、集散中心等单位和其他部门共同开展志愿服务，完善站区窗口便民服务举措，提高旅客服务综合能力。

“此外，我们中心还主动开展新时代文明实践巾帼志愿服务四送活动，为站区旅客送健康、送文化、送平安、送新风。还积极参加两江新区组织的世界水日、中国水周等志愿服务系列行动。”该负责人说。

据了解，重庆火车北站地区综合管理局便民服务中心长期为广大旅客提供指路问询、火车票查询、免费电话、免费急救药物、免费手机充电、政策咨询、购（退、换）票指导、换乘指引、困难旅客进出站、文明劝导、建议意见投诉受理等服务。中心服务台还专门设置了“站小青”志愿服务岗，凝聚了一批服务春运、暑运、节假日的爱心志愿者。

重庆火车北站地区综合管理局便民服务中心工作人员帮助老人（受访者供图）

新冠肺炎疫情发生以来，便民服务中心人员坚守一线，带头做好内部人员登记、信息收集报送、站区体温检测、防疫宣传、旅客疏散等工作。针对不能熟练使用智能手机的旅客，工作人员提供及时协助，帮助其顺利使用行程码、健康码。

上述负责人介绍：“我们联动‘两江·站小青’和‘梦想驿站’共同参与社会公益，打造志愿服务阵地。同时，利用站区地理优势，开展形式多样的宣传活动，包括疫情防控知识、各类优惠政策措施等，在站区营造积极向上的良好氛围。”

据介绍，重庆火车北站地区综合管理局便民服务中心自成立以来，根据旅客流量及出行需求的变化不断自我完善、自我提升，始终秉承“旅客至上、用心服务”的原则，牢固树立“守纪律 强服务 树形象”的新发展目标，用行动践行“微笑服务零距离，温馨伴您回家路”，积极推行“细心、热心、贴心、暖心、恒心”的“五心”服务，全心全意做实站区便民服务，是北站地区文明实践的展示窗口，意识形态的宣传阵地，便民服务的综合平台。中心先后获评“重庆市巾帼文明岗”、“全国巾帼文明岗”、“2021年春运工作先进集体”、“第六批重庆市岗位学雷锋示范点”等荣誉称号。

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(责编：董童、李源)