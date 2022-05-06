本报记者 徐佩玉

近期，浙江省湖州市德清县有针对性地帮助企业解决信贷难题，确保产业链、供应链安全稳定。图为5月5日，在德清县的浙江物产中大线缆有限公司，工人赶制特种线缆订单产品。

谢尚国摄（人民视觉）

中国人民银行、银保监会和证监会近日分别召开专题会议，深入传达学习中央政治局会议和习近平总书记在中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，研究部署具体贯彻落实措施。三部门表示，加快推动已经确定的各项政策措施精准落地，引导金融机构更好满足实体经济融资需求，助力宏观经济大盘稳定。

加强纾困保供，稳定经济大盘

今年以来，中国经济运行总体平稳。为延续开局良好势头，“一行两会”推出一系列工作措施，保证宏观经济大盘稳定。

——改善金融供给，满足金融需求。

人民银行专题会议指出，要抓紧谋划增量政策工具，支持稳增长、稳就业、稳物价，为统筹疫情防控和经济社会发展营造良好货币金融环境。

银保监会专题会议强调，要抓紧落实已确定的各项金融政策，科学运用信贷、债券、股权、保险等各类金融资源，增加和改善金融供给。鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率，释放更多信贷资源。加强“新市民”金融服务，支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求。支持发挥有效投资的关键作用，做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障，支持适度超前开展基础设施投资。

——为受疫情影响行业纾困。

人民银行指出，要优化金融服务，支持释放消费潜力，促进消费持续恢复。推动小微企业融资量增、面扩、价降，支持外贸、服务业、民航等困难行业纾困。

银保监会提出，引导金融机构准确把握信贷政策，加强对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户的融资支持，提升融资便利度、降低综合融资成本。

证监会专题会议指出，要在助力宏观经济大盘稳定上下更大功夫。科学合理把握IPO和再融资常态化，丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种，研究拓宽基础设施REITs试点范围，适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。

支持科技创新，稳定产业链供应链

为强化国家战略科技力量，推进关键核心技术攻关和自主创新，人民银行日前设立2000亿元科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。

银保监会提出，要加快推进金融支持创新体系建设，支持高水平科技自立自强，推动建设强大而有韧性的国民经济循环体系。推进科技信贷服务能力建设，强化开发性、政策性金融机构服务科技创新作用，增强银行保险机构为承担国家重大科技创新任务企业服务能力。

保证产业链供应链稳定。人民银行指出，要努力提升供应链金融发展水平，支持粮食、能源生产保供，保障物流畅通和促进产业链供应链稳定。银保监会强调，要全力支持货运物流保通保畅工作，对承担疫情防控和应急运输任务较重的运输物流企业开辟绿色通道；扎实做好金融支持能源资源保供稳价，助力稳定产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

用改革的办法解决发展中的问题。证监会指出，要扎实推进资本市场全面深化改革。稳步推进股票发行注册制改革，推出科创板做市交易，丰富期货期权等市场风险管理工具，加快投资端改革步伐，积极引入长期投资者，进一步发挥机构投资者作用，激发市场活力。

推动金融高水平对外开放。银保监会要求，改善进出口贸易金融服务，巩固提升信用保险增信保障作用，扩大承保覆盖面和规模，支持外贸平稳发展。持续推动银行业保险业高水平对外开放措施落地，积极引入资质优良、具备专业特色的外资金融机构。

管控金融风险，规范平台经济发展

当前，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，金融风险趋于收敛、整体可控。人民银行强调，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。银保监会提出，要抓紧研究完善相关法规和机制安排，进一步充实金融稳定保障基金，发挥保险保障基金和信托业保障基金在风险处置中的积极作用，筑牢织密金融安全网。证监会明确，坚持不懈狠抓资本市场风险防控。坚持监管姓监，加强跨境跨市场风险预研预判，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，有序化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

促进平台经济规范健康发展。人民银行提出，要全面提升资本治理效能，推动完成平台企业金融业务专项整改；要对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。银保监会指出，要完成大型平台企业专项整改工作，红灯、绿灯都要设置好，实施常态化监管，支持平台经济规范健康发展。

此外，银保监会强调，建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。

(责编：胡永秋、白宇)