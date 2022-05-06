本报记者 李嘉宝

安徽移动铜陵分公司党员先锋队在疫情防控方舱隔离点建设工地紧急开通5G基站。

过仕宁摄（人民视觉）

中国电信、中国联通近日宣布，将在100个以上主要城市开通5G新通话超清视频语音通话服务（VoNR）。日前，中国移动也表示将试用VoNR。数据显示，目前中国累计建成开通5G基站155.9万个，5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。亮眼成绩单背后，是一个个真实可感的5G应用场景，不仅改变着人们的生活，还助力千行百业加快转型升级。

推进基站建设

4月，重庆市铜梁区太平镇垣楼村的晚熟脐橙林中，橘黄色的果实与洁白的花朵交相辉映，煞是好看。垣楼村党支部书记周云芬的直播间就开在这里。“大家见过这种花果同枝的果树吗？可以一边赏花一边摘果。”她热情地向网友介绍。

“以前农村地区信号都很差。从去年起，村里建起了5G基站，边边角角信号都满格了！”周云芬说，村民们顺势做起直播带货，村里的沃柑、脐橙连同美景都通过网络传播出去，吸引了不少游客和订单。据铜梁区相关负责人介绍，截至目前，该区累计建成5G基站1580个，实现城区、农村场镇以及部分村社等重点区域热点覆盖。

设在脐橙林里的直播间，是当下中国5G建设“加速跑”的一个生动缩影。近日，国新办新闻发布会公布数据显示，一季度，中国5G基站新增13.4万个，累计建成开通155.9万个，5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区；一季度，中国新增5G移动电话用户数达到4811万户，总数累计达到了4.03亿户，占移动电话用户总数的比例达到了24.3%。

专家指出，近年来，中国扎实推动数字信息基础设施建设，取得积极进展。5G作为新基建的重要组成部分，覆盖范围持续扩展，服务水平不断提升，赋能作用逐步凸显。新冠肺炎疫情发生后，居家办公、在线教育、远程医疗等更多5G业务需求被催生出来，也促进通信网络等新基建加快建设进度。

工信部透露，下一步，将稳妥有序推进5G和千兆光网的建设，深化网络的共建共享，持续提升网络覆盖的深度和广度，全年推动完成60万个5G基站建设，千兆光网的覆盖能力超过4亿户家庭，将引导基础电信企业适度超前部署5G基站建设，推动尽快形成实物工作量，充分发挥投资拉动作用。

改变生产生活

目前，中国正在大力培育5G和千兆光网“双千兆”网络融合应用。特别是5G，正在向生产控制环节加速延伸。据统计，今年第一季度，全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。

“加快推进5G规模化应用，是助力千行百业数字化转型、激发经济社会高质量发展新动能的关键举措。”北京邮电大学教授顾仁涛说。

“5G+工业互联网”成为推动企业数字化转型的重要力量。位于北京的三一重工桩机工厂是装备制造行业全球首家5G全连接工厂。这里实现了5G在生产制造、视觉管理、智慧物流、智慧园区、智能研发、智慧营销与服务等细分场景实现应用，贯穿业务全流程，以数据驱动智能应用，渗透到工业生产制造的每个环节，全面提升智能化水平，推动“中国制造”向“中国智造”转型。

在5G技术的支持下，远程教育等行业也在加速发展。近日，在西藏拉萨的阿里中学，依托中国电信5G网络搭建的云校智慧教育服务体系，师生和远在2700公里外的西安高新一中实现远程直播和互动教学。

“5G+”还渗透到城市公共服务的各行各业，成为参与城市管理和公共服务的“好帮手”。在广东省广州市白云区棠景街道，3台移动5G无人配送车日前投入使用，协助社区转运食品和抗疫物资，保障物资配送“最后一公里”。在江西省九江市湖口县双钟镇，依托5G技术打造的智慧环卫监控平台，可实时管理环卫工人的工作范围及车辆的运行，直观展示作业区域规划信息，还能为环卫工人提供安全保障服务。

加大政策扶持

业内专家表示，5G行业应用规模化发展仍面临一定的挑战，包括推进5G应用资金压力大，产业链有待成熟；中小企业数字化基础薄弱，项目实施难度大；行业标准有待完善，跨界融合需进一步加强等。对此，政府需加大政策、资金扶持力度，地方应加快出台配套政策。

2021年7月，工信部联合中央网信办等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》，重点推进5G在工业互联网、金融、教育、医疗等15个行业的应用。今年政府工作报告明确提出，要“推进5G规模化应用”。

近日，工信部在提升融合应用水平、探索多方协作机制等方面提出了具体计划：将实施5G行业应用“十百千”工程，即选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网；举办5G、千兆光网应用创新大赛，聚焦重点行业领域形成创新应用示范标杆，新增消费领域赛道，致力于发掘信息消费新亮点；鼓励各级政府在5G等数字信息基础设施发展方面加大用地、用电、用人等政策支持力度，引导社会资本支持应用创新等。

针对5G规模化应用，多地今年以来纷纷印发行动计划。日前，山西省正式印发《加快5G融合应用实施方案》，明确通过布局5G融入产业数字化、智慧化生活、数字化治理三大领域，推进“5G﹢智能煤矿”等十大工程。《陕西省5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》指出，将在个人消费领域、垂直行业领域、社会民生领域等凸显5G应用成效，每个重点行业打造3个以上5G应用标杆。河南省印发《2022年全省信息通信业推进5G规模化应用工作方案》，明确通过实施5G融合应用四大行动，持续提升5G产品供给能力，完善5G应用生态，夯实5G安全基础，加快推进5G应用规模化发展。

(责编：胡永秋、白宇)