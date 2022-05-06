人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

一季度

我国服务进出口总额同比增长25.8%

知识密集型服务贸易稳定增长

2022年05月06日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月5日电  （记者罗珊珊）5日，记者从商务部获悉：今年一季度，我国服务贸易继续快速增长。服务进出口总额14569.9亿元，同比增长25.8%；其中服务出口7139.8亿元，增长30.8%；进口7430.1亿元，增长21.3%。服务出口增幅大于进口9.5个百分点，带动服务贸易逆差下降56.4%至290.3亿元。3月，我国服务进出口总额5036亿元，同比增长14.1%。

　　知识密集型服务贸易稳定增长。一季度，知识密集型服务进出口6156.6亿元，增长14.1%。其中，知识密集型服务出口3500.6亿元，增长16.3%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务，其他商业服务，知识产权使用费，分别增长22.1%、14.6%、11.2%。知识密集型服务进口2656亿元，增长11.4%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达134.9%。

　　旅行服务进出口有所恢复。一季度，我国旅行服务进出口2155.5亿元，增长12.6%，其中出口下降15.3%，进口增长15.4%。剔除旅行服务，一季度我国服务进出口增长28.4%，其中出口增长32.3%，进口增长23.7%；与2019年同期相比，服务进出口增长55.8%，其中出口增长70%，进口增长40.7%。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月06日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
世界第二大水电站白鹤滩水电站今年累计发电量突破100亿千瓦时
　　人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至今日凌晨，世界第二大水电站——白鹤滩水电站今年累计生产清洁电能100亿千瓦时，可节约标准煤约306万吨，减排二氧化碳约838万吨，相当于种植3.3万公顷阔叶林。 白鹤滩水电站地下厂房。…
外汇局：以中小企业为重点优化外汇服务 落实好已出台外汇支持政策
　　人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，国家外汇管理局传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部