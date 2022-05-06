一季度
我国服务进出口总额同比增长25.8%
知识密集型服务贸易稳定增长
2022年05月06日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月5日电 （记者罗珊珊）5日，记者从商务部获悉：今年一季度，我国服务贸易继续快速增长。服务进出口总额14569.9亿元，同比增长25.8%；其中服务出口7139.8亿元，增长30.8%；进口7430.1亿元，增长21.3%。服务出口增幅大于进口9.5个百分点，带动服务贸易逆差下降56.4%至290.3亿元。3月，我国服务进出口总额5036亿元，同比增长14.1%。
知识密集型服务贸易稳定增长。一季度，知识密集型服务进出口6156.6亿元，增长14.1%。其中，知识密集型服务出口3500.6亿元，增长16.3%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务，其他商业服务，知识产权使用费，分别增长22.1%、14.6%、11.2%。知识密集型服务进口2656亿元，增长11.4%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达134.9%。
旅行服务进出口有所恢复。一季度，我国旅行服务进出口2155.5亿元，增长12.6%，其中出口下降15.3%，进口增长15.4%。剔除旅行服务，一季度我国服务进出口增长28.4%，其中出口增长32.3%，进口增长23.7%；与2019年同期相比，服务进出口增长55.8%，其中出口增长70%，进口增长40.7%。
《 人民日报 》（ 2022年05月06日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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