本报北京5月5日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，“五一”假期，全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%；投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。

“五一”假期，邮政快递业积极协调推动符合条件的邮政快递分拨中心加快复工复产步伐。在山西，目前已有403个邮政快递分拨中心恢复常态化运行，正常运行率达到94.8%；11231个邮政快递营业网点恢复常态化营业。在上海，目前正按照相关要求，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥有序开展复工复产工作。近期监测数据显示，上海邮政快递业运送民生物资日均已超过1万吨。根据安排，当前上海邮政快递业的主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务，以及已复工复产企业的点对点服务。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 07 版）

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