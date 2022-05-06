人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“五一”假期共揽投快递包裹28.1亿件

同比保持增长

2022年05月06日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月5日电  （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，“五一”假期，全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%；投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。

　　“五一”假期，邮政快递业积极协调推动符合条件的邮政快递分拨中心加快复工复产步伐。在山西，目前已有403个邮政快递分拨中心恢复常态化运行，正常运行率达到94.8%；11231个邮政快递营业网点恢复常态化营业。在上海，目前正按照相关要求，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥有序开展复工复产工作。近期监测数据显示，上海邮政快递业运送民生物资日均已超过1万吨。根据安排，当前上海邮政快递业的主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务，以及已复工复产企业的点对点服务。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月06日 07 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
世界第二大水电站白鹤滩水电站今年累计发电量突破100亿千瓦时
　　人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至今日凌晨，世界第二大水电站——白鹤滩水电站今年累计生产清洁电能100亿千瓦时，可节约标准煤约306万吨，减排二氧化碳约838万吨，相当于种植3.3万公顷阔叶林。 白鹤滩水电站地下厂房。…
外汇局：以中小企业为重点优化外汇服务 落实好已出台外汇支持政策
　　人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，国家外汇管理局传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部