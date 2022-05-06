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中信银行一季报：净利润同比增10.93% 不良持续“双降”

2022年05月06日08:04 | 来源：中国网财经
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原标题：中信银行一季报：净利润同比增10.93% 不良持续“双降”

　　4月29日晚间，中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)披露2022年一季度业绩报告。

　　2022年一季度，中信银行开局良好，延续了去年以来良好的发展态势，效益、质量、规模稳中有进，净利润保持两位数同比增幅，非息收入增长强劲，ROA、ROE持续“双升”，不良贷款量率继续“双降”，为全年经营发展打好了基础，也为可持续发展增强了后劲。

　　效益增势良好。一季度，中信银行实现归属于本行股东的净利润173.50亿元，同比增长10.93%，达八年来一季度最高增速；实现营业收入540.30亿元，同比增长4.08%，其中非利息净收入170.84亿元，同比增长17.77%。净息差环比上升，连续三个季度保持基本稳定。

　　质量持续改善。一季度末，中信银行不良贷款余额、不良贷款率持续逐季“双降”。不良贷款余额670.59亿元，较上年末减少4.00亿元；不良贷款率1.35%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率184.19%，较上年末上升4.12个百分点。

　　规模平稳增长。从资产端来看，中信银行一季度末资产总额82,339.97亿元，较上年末增长2.38%。贷款及垫款总额49,530.95亿元，较上年末增长2.00%；其中，公司贷款(不含贴现)余额较上年末增长3.68%。从负债端来看，一季度末负债总额75,772.34亿元，较上年末增长2.39%。客户存款总额49,216.56亿元，较上年末增长3.91%；其中，公司存款余额较上年末增长3.15%，个人存款余额较上年末增长6.83%。

　　三大板块业务扎实推进。公司银行业务重点领域投放稳健，推动服务实体经济质效提升。对公绿色信贷和战略新兴产业对公贷款较年初分别增长21.68%和9.23%，均高于对公贷款增速；新经济领域大幅增长，与专精特新“小巨人”企业合作实现跨越式发展，对公客户总数95.55万户，较上年末增加2.88万户。零售银行业务全面进入“新零售”发展阶段，以财富管理为核心牵引，以“三全、五主”为发展理念，以“四环、两翼”为发展路径，打造客户首选的财富管理主办行。个人客户总数12,149.63万户，较上年末增加177.12万户；个人理财业务余额11,786.03亿元，较上年末增加685.31亿元。金融市场业务大力支持实体经济融资，办理票据直贴4,108.90亿元，较上年同期增长30.17%；积极履行银行间市场核心交易商职责，为市场提供流动性支持，开展债券及衍生品交易合计约1.30万亿元，较上年同期增长50.38%。

　　在此前召开的中信银行2021年年度业绩发布会上，方合英行长表示，中信银行制定了“342强核行动”，全面开启以构建财富管理、资产管理、综合融资能力为主线的新一轮发展。从一季报来看，该行动方案取得了良好的经营成效，传递出中信银行已进入“发展上升期、市值修复期”的积极信号。截至一季度末，中信银行个人客户管理资产余额(含市值)达3.56万亿元，较上年末增长2.46%；理财产品总规模1.51万亿元，较上年末增长7.76%；综合融资余额11.90万亿元，较上年末增长3.70%。受益于良好业绩表现，一季度中信银行A股、H股股价分别比年初上涨10.17%和17.46%，跑赢银行业指数，总市值比年初上涨11.49%。

(责编：曹淼、李源)

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