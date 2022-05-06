人民网北京5月6日电 （记者杨曦）国家市场监督管理总局日前发布《2021年儿童学生用品产品质量国家监督抽查情况通报》（以下简称通报）。通报显示，2021年，国家市场监督管理总局组织抽查了2050家企业生产的2186批次儿童学生用品，涉及玩具、童车、童鞋、儿童及婴幼儿服装、学生文具、机动车儿童乘员用约束系统、运动头盔等7种产品。

从抽查情况看，其中2批次玩具和1批次儿童及婴幼儿服装产品涉嫌假冒，已交由企业所在地市场监管部门处理。发现297批次产品不合格，抽查不合格率为13.6%。从跟踪抽查情况看，本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业58家，其中有12家企业本次抽查仍不合格，46家企业合格。

通报要求，针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）要做好如下工作：一是强化抽查结果处理，二是开展质量专项治理，三是督促落实主体责任，四是加强质量技术帮扶。

以下为2021年儿童学生用品国家监督抽查不合格产品及企业名单：

图片来源：市场监管总局官网

(责编：杨曦、吕骞)