申铖、张千千

原标题：加大帮扶力度！国务院进一步为中小微企业和个体工商户纾困

抓紧把已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措落实到位；加大政策扶持特别是金融扶持……5日召开的国务院常务会议部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，以保市场主体稳就业。

量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑，当前相关市场主体困难明显增多。此次会议明确，要落实党中央、国务院部署，加大帮扶力度。

尽快落实为企业减负等政策举措被放在首位。会议要求，抓紧把已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措落实到位。确保6月30日前全部退还小微企业、个体工商户增值税存量留抵税额，符合条件的中型企业退税也要提前到这一时限完成。

“退税减税是稳定宏观经济大盘的关键性举措，预计全年退税减税约2.5万亿元。”财政部副部长许宏才说，今年以来，财政部已经出台20多项税费支持政策。目前，各项退税减税降费政策正在加快实施。

据悉，各级财政和税务部门正密切配合，加快留抵退税办理进度。从4月1日开始办理微型企业存量和其他行业增量留抵退税以来，截至4月28日已办理退税6256亿元。财政部表示，5月会提前退还小型和中型企业存量留抵税额，此后还将加快大型企业退税进度。

在金融扶持方面，此次会议指出，今年国有大型银行新增普惠小微贷款1.6万亿元，引导银行加强主动服务。对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排，不影响征信记录，并免收罚息。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，国有大型银行应进一步扛起责任和担当，继续发挥资金成本低、机构网点多等优势，加大对小微企业的信贷投放和金融服务，适当降低贷款利率，更好地支持实体经济恢复发展。

扩大国家融资担保基金、政府性融资担保机构对中小微企业和个体工商户的业务覆盖面；各地要安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，对经营困难的给予房租、担保费、贷款利息等补贴；鼓励地方对小微企业和个体工商户实行阶段性优惠电价和用水用电用气“欠费不停供”、6个月内补缴；将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%；在5月底前全面排查机关事业单位、大型企业拖欠的中小企业账款……会议还明确了多项扶持举措，着力为企业“卸包袱”“添活力”。

此外，会议还提出，尽快出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。对此，董希淼认为，促进平台经济健康发展，有助于稳定市场预期和信心，更好地发挥平台经济对促发展、稳就业等方面的积极作用。

(责编：赵竹青、陈键)