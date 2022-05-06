原标题：创新求胜，绝不“躺平” 疫情下浙江企业持续提升“续航力”

面对外部环境不可控因素增多、原有产品市场逐渐饱和……浙江永康、缙云等地企业，不断创新求胜，拓展市场经营，以自己的“专”和“新”，锻造出逆势反弹的韧劲，全力提升各种市场环境下的企业生存力和“续航力”。

紧跟市场，创造市场

两年多来，疫情改变了人们的生活方式，并让人意识到，每天回家触碰的门把手可能并不安全。紧跟市场需求变化的浙江永康市王立安防科技股份有限公司研发出一款无需按指纹、输密码，门锁自动识别主人身份的“智能安全门”，解决了人们的这一焦虑。

“这款门还具有智能防夹、自动布防或撤防的功能。例如，当识别到小孩玩耍、宠物乱跑、转身取物等情况，门会自动启动防夹功能，实现开/关/停，避免夹伤风险，特别方便老人、小孩和孕妇。”王立安防科技股份有限公司公关总监徐勇攀说，贴近市场需求的“智能安全门”，市场售价虽比普通防盗门价格高，但仍供不应求，并成为公司新的利润增长点。

生产电动工具起家的浙江缙云县嘉宏运动器材有限公司，面对日益饱和的电动工具竞争赛道，近年来逐步切换产品赛道，持续提升企业“续航力”。

“电动工具出口最风光的时候是12年前，那时候行业平均利润有20%以上。”嘉宏公司董事长章加洪说，现在浙江永康、缙云、武义三市县云集了上千家电动工具制造企业，竞争赛道越来越挤，产品利润越压越薄，企业亟须转型。

2016年，感觉到电动自行车是未来自行车的发展方向，章加洪将生产电动工具的3000万元盈利积累投入到该产品的研发上。

“2019年电动自行车上市，就引领了美国自行车消费市场的潮流。近几年出货量都呈现倍数级增长，今年出货量预计达到20万辆以上。”章加洪说，目前公司正布局3年以后的新产品，继续以科技创新引领新时尚，创造新需求。

线上线下，一体布局

有了产品，卖到哪、怎么卖是个重要问题。生产吸尘器起家的浙江杰诺工贸有限公司从2011年开始就布局电商销售，如今电商销售占公司销售额的48%。

“通过电商平台，我们能和消费者近距离接触，第一时间获得产品信息反馈，从而不断改进产品的外观和功能。”杰诺公司总经理陈王亮说，“今年，我们还将上市布艺清洗机、宠物清洗机等新产品，相信随着这几款产品的上市，企业逆境生存力将持续增强。”

外贸占比达85%的浙江三锋实业股份有限公司，是一家生产园艺电动工具的企业。瞄准国外消费者逐渐接受电商购物的新趋势，从2021年开始，公司将自主品牌产品搬到亚马逊平台销售，并在欧洲和美国实施差异化品牌战略。

“目前电商平台虽只占企业对外销售额的5%，但每年以15%的速度快速增长，今年公司自主品牌跨境电商销售额有望突破500万美元。”公司总经理黄理说。

做到了本土化运营和本土化销售的嘉宏公司，除在美国开设300家线下门店，也在大力加强线上销售和社群文化建设。

“通过自建网络销售平台（包括App），我们吸引了大量美国消费者，并活跃了电动自行车市场的社群文化。”章加洪说，今天消费出海已进入品牌力时代，要获得更多消费者青睐，必须加强线上线下的社群文化运营。

深耕“专”“新”，锻造韧性

从企业创立之初，浙江天喜控股集团有限公司就精耕细作厨房小家电领域，相信凭借自己的“专”和“新”，能为企业发展创造一片蓝海。

“我们平均每3年就有一款引领潮流的新产品问世。”天喜公司创始人吕天喜说，从最初的压力锅，到如今的光波炉、空气炸锅、空气烤箱、自动炒菜机、全自动饼机等智能产品，公司已发展成代工美的、小熊、Black&Decker、LOCK&LOCK等品牌的智能厨房小家电领跑者。

“办企业不能停留在原地，要与时俱进发展。”吕天喜说，通过不断精耕小家电领域，企业发展韧性十足，即使在外贸出口较为严峻的当下，公司订单量和交易量仍持续上升。

电链锯产品占全球市场份额17%的三锋公司，近年来持之以恒搞创新，目前智能割草机、泳池智能清洁机器人和园林智能浇灌控制系统成为公司外贸出口的三大“拳头产品”。

“以园林智能浇灌控制系统为例，依托草地上的感应器，该系统可智能感知园林的温度和湿度，实施自动化喷灌，解决了过去人不在家花草枯死的状况。”公司总经理黄理说，“由于产品技术独到，能解决消费者痛点，即使国外加征关税导致产品价格上涨，国外消费者仍积极购买我们的产品。”

据了解，依托三大“拳头产品”，在近期外部环境的严峻挑战下，三锋公司今年的订单量依然保持了15%的增长幅度。

“不管外部有多大困难，企业家都要有承受力，学会坚持，凭借‘专’和‘新’，锻造企业韧性生存力。”受访的企业家说。（记者李平、唐弢）

(责编：赵竹青、陈键)