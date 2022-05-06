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第五届进口博览会专业观众报名工作启动

2022年05月06日09:03 | 来源：新华网
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原标题：第五届进口博览会专业观众报名工作启动

　　新华社上海5月5日电（记者周蕊）5日，第五届中国国际进口博览会正式接受专业观众报名，专业观众可以在进博会官网、官方App或小程序注册报名。

　　为进一步推进“综合展、专业办”进程，中国国际进口博览局积极优化注册报名服务，新设行业交易团，专业观众可以通过填写行业“推荐码”加入相应行业交易团，组织方将根据行业板块特色为各团组专业观众提供更专业的服务。

　　同时，便利往届观众注册，新增“一键式”注册功能，通过邮件链接等形式发送往届参会个人注册邀请，往届参会个人确认本人信息后可提交单位审核，便利单位快速提交报名信息。

　　第五届进博会将严格落实疫情防控要求，相关具体要求届时将及时向注册专业观众发布。

　　第五届进博会将于2022年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办，由企业商业展、虹桥论坛、国家综合展、专业配套活动和人文交流活动等组成。企业商业展设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易6个展区。

(责编：赵竹青、陈键)

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