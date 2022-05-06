邢 萌

原标题：年内486家A股公司 斥资305亿元回购

5月4日，深交所发布支持实体经济八项举措，其中一项为“支持市场主体增持回购”，鼓励有条件的上市公司回购公司股票，支持大股东、董监高合规增持股份，增强市场各方信心。

据Wind资讯数据统计，今年以来截至5月5日记者发稿，已有486家A股上市公司完成回购，累计回购规模达305.47亿元。其中，恒力石化、顺丰控股、迈瑞医疗等70家公司的回购规模均超亿元。

“上市公司回购股份多用于股权激励。”联储证券投资银行部执行董事孙昉在接受《证券日报》记者采访时表示：“大股东看好上市公司未来发展，认为目前股价偏低、不能完全反映上市公司的真正价值，从而通过回购股份展示对公司发展的信心。”

主板公司回购规模

占比近八成

股份回购能够彰显上市公司资金实力，传递市场信心。这方面主板优质蓝筹企业表现突出。

Wind资讯数据显示，分板块来看，今年以来共有342家主板公司完成回购，累计回购规模达241.14亿元，规模占比达78.94%；113家创业板公司累计回购规模达52.15亿元，规模占比为17.07%；26家科创板公司累计回购规模达12.12亿元；另有5家北交所公司实施了股份回购。

从回购规模排行来看，居前者多为主板公司。数据显示，年内有70家上市公司回购规模均超亿元，其中，54家为主板公司，13家为创业板公司，3家为科创板公司。若将范围缩至排名榜前10位，则有9家为主板公司，另外1家为创业板公司迈瑞医疗。

值得注意的是，Wind资讯数据显示，年内迈瑞医疗累计回购金额达10亿元，约占同期创业板公司回购总规模的五分之一。

“随着科创板、创业板、北交所相继试点注册制，证券市场投资者的投资范围更为广泛，投资专业程度逐步提高，投资更加理性，投资策略更加贴近科技创新国家战略。”孙昉对记者表示，部分主板成熟型上市公司未受到二级市场投资者追捧，股价长期处于较低水平。但公司大股东、经营者看好公司长期价值，由此主板上市公司成为回购主力。

从历年情况来看，主板公司一直是回购主力。以沪市为例，上交所数据显示，2021年沪市主板公司股份回购力度进一步加大，全年共有150余家次公司实施回购，完成回购金额合计约440亿元。其中，约九成公司回购用途为实施股权激励或员工持股计划，彰显公司对长期内在价值的坚定信心。

“站在长远角度看，一家优秀上市公司的发展，除主营业务外，良好的股权结构和稳定的管理团队也是必不可少的。因此，越来越多上市公司采取股权激励的方式留住核心团队成员及优秀员工。目前来看，市场上绝大多数回购股份的用途都用于配合股权激励方案。”北京阳光天泓资产管理公司总经理王维嘉对《证券日报》记者表示。

警惕股份回购

背后“猫腻”

今年以来，监管部门多次表态鼓励上市公司实施股份回购，提升投资者的获得感。

4月11日，证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知，鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划。支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购。依法支持上市公司通过发行优先股、债券等多种渠道筹集资金实施股份回购。

受利好政策影响，4月份以来越来越多的上市公司加入回购大军。《证券日报》记者据交易所公告信息不完全梳理，按公告日计算，4月份以来截至5月5日，有63家公司发布首次回购公司股份相关公告。

“需要注意的是，回购虽然可以彰显上市公司发展信心，但也可能存在利用信息不对称性来干扰市场判断的情况。”苏州科技大学商学院教授王世文对《证券日报》记者表示，上市公司股价受多重因素影响，并非所有的回购项目都可以获得预期回报。此外，“忽悠式回购”和“左手回购、右手减持”现象的存在，也会使回购的市场效应打折。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，对于股份回购，投资者要有识别能力和判断能力，关键要看公司有无可持续的竞争力或研发能力。(证券日报)

(责编：赵竹青、陈键)