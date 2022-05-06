原标题：试点扩围，数字人民币的应用空间有多大？

近日，数字人民币试点范围扩大，在现有的试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。

在数字人民币试点范围扩大的同时，数字人民币的应用场景在进一步增多，覆盖面也在进一步拓宽。4月16日，数字人民币支付方式在福建高速公路全场景应用成功落地。同一天，重庆两江新区实现汽车消费场景数字人民币支付，这是重庆市数字人民币试点场景应用的突破。

在新一批试点城市正式亮相后，美团宣布面向试点城市发放数字人民币民生消费补贴，覆盖居民“衣食住行”等200多类消费场景。美团方面透露，在数字人民币扩大试点范围后的10天时间里，新试点城市的数字人民币活动已累计带动民生消费超过4亿元，约九成数字人民币消费补贴流向到店就餐或外卖点餐、买菜、打车、骑行单车、看电影等“衣食住行”等小额高频消费场景。

从上述数字人民币的场景应用和亮眼数据可以看出，新一轮数字人民币试点正加速融入百姓生活，并在促进消费复苏、助力实体经济等方面发挥积极作用。

不过，也有人表示，数字人民币的使用在体验上和第三方支付并无差异，第三方支付已经很便利了，为何还要用数字人民币？事实上，作为国家的法定货币，数字人民币很有优势，一是更节省，数字人民币支付、提现均为0手续费，降低了现金支付和提现成本。二是更安全，数字人民币遵循“小额匿名、大额依法可溯”的原则，有利于保护个人隐私及用户信息安全。三是更普惠，未开立银行账户的公众可通过数字人民币钱包享受基础金融服务。此外，数字人民币离线支付类似纸币，可以满足网络覆盖不到的地区以及特定场所的使用。

从更深层次上讲，正如中国人民银行副行长范一飞所说：“研发数字人民币是助力数字经济发展的需要。”他认为，当前，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力，经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。

专家指出，作为数字经济时代的“新基建”，数字人民币是加快数字化发展，建设数字中国的助推器。当数字人民币的安全性、便利性和低成本等特点逐渐展现时，将进一步带动数字人民币的推广和应用，也将让更多的人从数字人民币中得到数字经济发展带来的红利。

北京大学光华管理学院教授刘晓蕾指出，未来，数字人民币的使用对于企业，特别是对中小微企业融资贵、融资难问题的解决有巨大的潜在可能。她认为，企业用户通过使用数字人民币可以积累很多“数字足迹”，企业的流水、收入可以记录在数字人民币的账户下面，这些记录就可以用作企业征信的支撑。此外，数字人民币产生的“数字足迹”也有望助力宏观政策精准施策。（记者 杨召奎）

(责编：赵竹青、陈键)