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俄研发出含钪碳纳米超硬材料

2022年05月06日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：俄研发出含钪碳纳米超硬材料

　　俄罗斯国立研究型技术大学MISIS、超硬和新型碳材料研究所和俄罗斯科学院西伯利亚分院物理研究所的科学家团队首次合成一种基于含钪的碳纳米结构的超硬材料。该技术可研发适用于光伏、光学器件、纳米电子学和生物医学的新型超硬材料。相关研究结果发表在国际碳材料顶级期刊《碳》上。

　　富勒烯是上世纪发现的一种由碳原子组成的化合物，是以五边形和六边形面组成的凸多面体。俄科学家已经获得了足够数量的带有钪“填料”的内嵌富勒烯来研究它们的聚合。

　　国立研究型技术大学无机纳米材料实验室首席研究员、副教授帕维尔·索罗金解释称：“研究表明，电荷从钪原子流向碳原子，这会增强富勒烯的化学活性并刺激聚合过程。在这种情况下，与不含钪的聚合富勒烯晶体相比，该材料的刚性较低，但同时相变压力也较低，这能降低该结构的实验室获取难度。”

(责编：赵竹青、陈键)

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