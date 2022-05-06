原标题：全球有记录以来最强热浪确定

2021年6月29日，一场热浪席卷北美西部，为加拿大创造了49.6℃的历史最高气温纪录（比前一次峰值高4.6℃），并导致美国加利福尼亚州宣布进入紧急状态。据英国布里斯托大学研究人员4日发表在《科学进展》杂志上的新研究，这场热浪是有记录以来全球任何地方所观察到的最极端的热浪之一，未来随着气候恶化，热浪将变得更强。

热浪是指相对于每年某时某地区的预期条件而言一段长时间的炎热天气，可能会伴随着高湿度的气候。它是最具破坏性的极端天气事件之一。就英国而言，当一个地点记录了至少连续3天的日最高气温达到或超过热浪温度阈值时，就达到了英国全国的热浪阈值。

研究显示，2021年6月北美西部的热浪是加拿大有史以来最致命的天气事件，致使数百人死亡。因高温天气产生的野火肆虐，造成了大规模基础设施损坏和农作物损失。

该研究还表明，极端热浪与当地气温存在关联。此前记录的有史以来最热的3次温度分别在1998年4月的东南亚（32.8℃）、1985年11月的巴西（36.5℃）和1980年7月的美国南部（38.4℃）。

研究人员表示，从1950年起开始调查至今，全球气候一直在持续变暖。团队还使用气候模型预测了未来一个世纪的热浪趋势：出现热浪的可能性增加，其强度将随着全球气温上升而上升。

该研究的共同参与者、布里斯托大学气候科学教授丹恩·米切尔教授说：“气候变化是我们这个时代最大的全球健康问题之一。但是我们发现，发生在发达国家之外的许多热浪几乎没有引起关注。高温造成的国家级负担或造成数千人死亡，极端高温天气最有可能对部分适应不了天气变化的国家产生冲击。”

研究人员表示，尽管最高温度不一定会产生最严重的影响，但它们往往是相关的。提高对极端气候及其发生地点的了解，有助于为最脆弱的地区制定针对性措施，有效解决高温带来的负面影响。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)