数据来源：农业农村部。制图：王仁宏

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应对各种风险挑战，必须着眼国家战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，措施要硬，执行力要强，确保稳产保供，确保农业农村稳定发展。今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，夺取粮食丰收、巩固拓展脱贫攻坚成果等面临考验。近日，农业农村部副部长邓小刚接受人民日报专访时表示，检验农村工作成效的一个重要尺度，就是看农民的钱袋子鼓起来没有。今年一季度，在各地区各部门努力下，农民收入实际增长6.3%，快于城镇居民2.1个百分点。

“但从目前情况看，这方面还面临一些困难和问题。比如因疫情散发，农民外出务工就业压力加大，部分地区农产品产销不畅，农资价格持续上涨，推高农业生产成本等。”邓小刚表示，促进农民增收是农业农村部门的中心任务。下一步，要通过发展产业、稳岗就业、推进创业、投资兴业，千方百计保持农民增收好势头。

一是发展产业促增收。立足乡村资源，拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，做大做强农产品加工业，有序恢复乡村休闲旅游业，持续推动农产品出村进城，促进农业提质增效、农民持续增收。特别是要持续抓好脱贫地区特色产业，加快补上技术、设施、营销、人才短板，让产业成为脱贫群众增收致富的“动力源”。

二是稳岗就业促增收。就近就地就业方面，加强现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇建设，加强高标准农田等项目建设，推广以工代赈，运用好公益岗位等，增加农民就业机会。外出务工就业方面，强化农民工特别是脱贫劳动力技能培训和就业指导，发挥东西部劳务协作、“万企兴万村”等帮扶作用，提高农民工外出务工质量，特别是确保完成脱贫地区劳动力外出务工3000万人以上的任务。

三是推进创业促增收。综合测算，一个返乡创业项目平均可带动6—7个农民稳定就业、17个人灵活就业。我们将继续强化创业政策扶持，推进农村创业服务“一窗口、一门户、一站式”办理，让返乡“创客”、乡土人才在农村广阔天地大施所能、大显身手、大有作为，以创业带就业、以就业促增收。

四是投资兴业促增收。近年来，不少工商资本下乡兴办企业，与农民建立紧密利益联结机制，促进了农民就业增收。要引导工商资本下乡建立绿色优质产品基地、布局加工产能、推进产业融合发展，带动农民共同致富。

(责编：王仁宏、吕骞)